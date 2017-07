Sydänkohtausriskiä ennustetaan verinäytteestä – ruokavalio, painon pudotus ja liikunta avuksi

Suomalaisyrityksen Hertta-testi löi läpi Yhdysvalloissa. Suomessa sitä käyttää pari yritystä.

Sydänkohtauksen riskin arvioiminen luotettavasti on erittäin hankalaa. Yleensä arvio laaditaan henkilön sukupuolen, iän, kolesterolitason, tupakoinnin ja verenpaineen pohjalta. Lopputuloksena on ennuste sairastumisriskistä, ei suinkaan varma tieto.

Suomalainen Zora Biosciences Oy on kehittänyt uuden testin sydänkohtausriskin arvioimiseen. Hertta-testi mittaa veren keramidimolekyylien pitoisuutta. Keramidit ovat rasva-aineita, joiden määrä veressä ennustaa sydänkohtauksen riskiä.

Perinteisesti huonon eli ldl-kolesterolin määrää on käytetty sydänkohtausriskin indikaattorina. Potilailla, joilla on jo sydäntauti, ldl-kolesterolin ennustearvo on kuitenkin aika mitätön, Zora Biosciences Oy:n toimitusjohtaja Reini Hurme sanoo.

Jos testiarvot ovat koholla, sydänkohtausriskiään voi pienentää parantamalla ruokavaliota, pudottamalla painoa ja lisäämällä liikuntaa.

Testin kehittämisessä on käytetty tutkimusaineistoa, jossa on noin 24 000 potilasta.

Hertta-testi on käytössä yhdysvaltalaisella Mayo-klinikalla.

Suomessa sitä käytetään yksityisillä terveysasemilla muun muassa Terveystalossa ja Mehiläisessä. Perustestin hinta on yleensä 100‑150 euroa. Hurme kertoo, että myös julkisen terveydenhuoltosektorin kanssa on käyty neuvotteluja.