Suviseurojen poutasää muuttui sateeksi: "Hyvä, ettei tarvitse teltassa nukkua"

Asuntovaunuja ja matkailuautoja lipuu tasaisena virtana Äänekosken Liimattalassa Suviseura-alueelle torstai-iltapäivänä. Ennakoiduista ruuhkista ei ole tietoakaan, kun seuroihin saapuva väki pystyttelee shortseissaan ja kesämekoissaan leiripaikkoja. Seuraohjelmasta, niin saarnoista kuin Siionin lauluista, pääsee osalliseksi kaikkialla, siitä pitävät huolen kaiuttimet ympäri aluetta.

Osa on leiriytynyt alueelle jo tiistaina, mutta tulijoita on odotettavissa perjantai-iltaan asti. Sääkarttojen lupailemat sateet eivät ole vielä Äänekoskelle ehtineet, vaikka aurinko kurkistelee muhkeiden pilvien takaa ja muutama pisara peltoaukeamalle tipahteleekin.

– Jahas, jahas, mitäs saisi olla? Pari tonttia olisi kaupan, jutustelee muhoslainen Antti Erola myyntivaunun luukulla. Myyntivaunu on seurakentän laidalla, ja kenttä tapahtumien keskiö, johon kokoonnutaan kuulemaan saarnoja sekä tapaamaan ystäviä. Kentältä löytyy myös kaikkea retkeilyvarustetista ruokaan ja apteekkituotteisiin.

Alueella on myynnissä kaikkiaan vajaa 12 000 tonttia ja 3500 autopaikkaa. Kauppa on käynyt tasaiseen tahtiin, ja suuremmilta jonotuksilta on vältytty myös kenttämyynnin puolella. Siitäkin huolimatta, että seuraväkeä on saapunut paikalle jo lähes 50 000 henkeä.

– Väki saapuu tänne maksamaan paikkansa leiriydyttyään, joten heti alueelle tullessa ei tarvitse paikkaa maksaa.

Tonttipaikan hinta on 85 euroa, ja siihen mahtuu esimerkiksi teltta, auto ja vaunu. Teltan ja auton kanssa saapuva pääsee lähes puolet edullisemmin.

Espoolainen Kristian Petäistö saapuu Erolan myyntiluukulle ostoskassien kanssa. Petäistön perhekunta saapuu kolmessa erässä, itse hän ajeli alueelle kahden poikansa kanssa keskiviikkoyönä.

– Vanhin poika tuli papan kanssa, ja vaimo saapuu vasta perjantai-iltana.

Petäistö ostaa kenttämyynnistä tonttipaikan, seuraohjelman sekä seuramerkkejä.

– Myymälästä hain vähän evästä, hedelmiä ja kertakäyttöastioita.

Ostoskassista löytyy myös suviseurojen litramyyntiä varten hankittu astia, johon ostetaan ruokaa nimensä mukaisesti litrahinnoin.

– Se on ehdottomasti helpoin ja edullisin tapa hoitaa ruokahuolto täällä.

Petäistön perhe majoittuu tänä vuonna vuokravaunuun.

– Vaihtelevaa säätä on luvattu. Hyvä, ettei tarvitse teltassa nukkua, mies hymähtää ja jatkaa matkaansa takaisin vaunulle.

Sääennusteiden lupailemat sateet toteutuvat illalla, kun kymmenen aikaan alkaa sade. Märkää keliä on sääennusteiden mukaan luvassa koko perjantaipäiväksi.

– Nyt tulee vettä ihan huolella. Eipähän enää pölise. Salamat välähtelee ilosesti, kuuluu tviitti @Suviseuroissa-tililtä.

Katso kuvagalleria Suviseura-alueelta Äänekoskelta.