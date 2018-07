Suviseurojen paluuliikenne sujui pohjoisessa jouhevasti

Niin, kyllä on turhanpäiväistä reissaamista. Toista se on, kun meidän perhe lähtee tunturiin hiihtolomalle, tai juhannuksen viettoon, tai pääsiäiseksi, tai vapuksi, tai jouluksi, niin kuin kymmenet tuhannet muutkin. Sieltä palaillaan, kun on päiväkausia oltu jurrissa, osa ei edes vaatteita saanut päiväkausiin puettua päälle. Ja perhedraamaakin tuli, kun tapeltiin, tai sekaannuttiin vieraisiin porukoihin. Joillakin lähti ajokortti kuivumaan. Ei toki kaikki ole samanlaisia. Sieltäpä sitten palaillaan tuhansin autoin loman loputtua virkeinä töitä jatkamaan. Vähän se ylinopeussakko jäi harmittamaan.