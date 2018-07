Suviseurojen paluuliikenne on muodostanut jonoja nelostielle aina Pohjois-Pohjanmaalle saakka

Äänekosken Suviseurojen paluuliikenne on muodostanut nelostiellä letkoja Pohjois-Pohjanmaalle asti.

Paluuliikenteen seassa matkustava Kalevan toimittaja kertoo, että ainakin pohjoiseen päin letka etenee varsin mukavasti, keskimäärin kahdeksaakymppiä.

– Ruuhkia on ollut, mutta lähtöä Suviseuroilta on ilmeisesti onnistuttu porrastamaan, sillä liikenne on sujunut yllättävän hyvin, kertoo komisario Juha Mäntynen Sisä-Suomen poliisista.

Nelostiellä tänään etelään matkaavien erikoiskuljetusten etenemisestä ei poliisille ole tullut tietoa.

Ainakaan pahoja onnettomuuksia ei tiettävästi ole pohjoisen suunnalla ollut.

Paluuliikenne ajoittuu sunnuntaille ja maanantaille. Suviseurat päättyy maanantaina. Päätösseurat alkavat kello 13.30.

Paluuliikennettä Oulun seudulle on luvassa runsaasti myös maanantaina, sillä ensi vuonna Muhoksella järjestettävän tapahtuman organisaatio on vastuussa huomenna alkavista purkutöistä Äänekoskella.

Vanhoillislestadiolaisten vuosittaisessa suurtapahtumassa kävi järjestäjien mukaan tänä vuonna reilusti yli 80 000 henkeä. Sunnuntaina paikalla oli yli 78 000 ihmistä. Väkeä oli eniten lauantaina.

Katso kuvia Suviseuroista torstailta, perjantailta, lauantailta ja sunnuntailta.