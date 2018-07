Suviseurojen paluuliikenne muodosti jonoja nelostielle aina Pohjois-Pohjanmaalle saakka – liikenne sujunut mallikkaasti

Minusta on ihme, että Kalevassa on niin paljon juttuja vanhoillislestadiolaisten suviseuroista. Yhtään kriittistä juttua heistä en ole lukenut Kalevasta. Ihan kuin he olisivat maan valtausko, vaikka heitä on Suomessa vain noin 100 000, suurin osa Pohjois-Pohjanmaalla.