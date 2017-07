Suviseuroissa hulppea kävijämäärä - paluuliikenne alkaa iltapäivällä eikä ruuhkilta vältytä

Vanhoillislestadiolaisten Suviseurat on houkuttanut Poriin poikkeuksellisen määrän kävijöitä. Perjantaina alkaneessa tapahtumassa on käynyt yli 87 000 vierasta.

Kävijämäärä on kaikkien aikojen suurimpia. Järjestäjät arvioivat ennakkoon, että paikalle tulisi tänä vuonna noin 70 000 vierasta.

Lauantaina Suviseuroissa oli yli 10 000 päiväkävijää.

Suuresta kävijämäärästä huolimatta tapahtuma on sujunut hyvin. Suviseurojen järjestelyosaston puheenjohtaja Pekka Peltomäen mukaan ruokaa on riittänyt kaikille kävijöille ja parkkitilaa on saatu järjestettyä lisää. Myös suuremmilta ruuhkilta on vältytty.

Suviseurat päättyvät maanantaina iltapäivällä. Tapahtuman paluuliikenne alkaa iltapäivällä ja ruuhkia on odotettavissa erityisesti valtatiellä 8 Vaasan pohjoispuolella, koska alueella on tietöitä.