Suviseurat tuo 30 prosenttia lisää liikennettä nelostielle – poliisi kehottaa varautumaan liikenteen ruuhkautumiseen ja jopa pysähtymiseen

Äänekoskella järjestettävien Suviseurojen tuloliikenne ruuhkauttaa merkittävästi nelostietä tällä viikolla. Sekä Suviseurojen järjestäjät että Sisä-Suomen poliisilaitos peräänkuuluttavat seuravierailta ja muilta autoilijoilta kärsivällisyyttä liikenteeseen.

– Nelostielle odotetaan jopa 30 prosenttia normaalia vilkkaampaa liikennettä, sanoo Suviseurojen liikennejärjestelyistä vastaava Mikko Vepsäläinen.

Torstai- ja perjantai-illoista odotetaan vilkkaimpia ruuhkapäiviä. Seurakenttä avautui kuitenkin tänä vuonna poikkeuksellisesti jo tiistaina nimenomaan nelostien ruuhkien helpottamiseksi, joten seurojen tuloliikenne jakautuu tavallista pidemmälle ajalle. Seuroille kannattaa saapua aamulla, illalla tai yöllä iltapäivän ruuhkahuipun välttämiseksi. Etenkin iltapäivällä tien päällä on muitakin kuin Suviseuroille tulijoita.

Saapuminen mahdollisuuksien mukaan etelästä

Ruuhkautumista on odotettavissa etenkin Äänekosken pohjoispuolella. Seura-alue on pohjoisesta saapuessa nelostien vasemmalla puolella, joten autoilijat joutuvat kääntymään vastaantulevien kaistan yli. 60 prosenttia seuravieraista saapuu seuroille Äänekosken pohjoispuolelta.

– Seuravieraat ovat saaneet ohjeita siitä, mistä päin Suomea tullessa kannattaa saapua etelästä ja mistä pohjoisesta. Esimerkiksi Kokkolasta tullessa on reittejä sekä pohjois- ja eteläkautta, ja suosittelemme eteläistä reittiä, Vepsäläinen sanoo.

Nelostien nopeusrajoitus on laskettu 50 kilometriin tunnissa seura-alueen kohdalla, mihin on saatu lupa poliisilta. Liikenteenohjaajia on Suviseurojen puolesta nelostien varressa ohjaamassa seuroille tulevia oikeille reiteille. Jos liikenne ruuhkautuu, autoilijoita voidaan ohjata kiertoreiteille.

– Jos keli on yhtä hyvä kuin alkuviikolla, uskon, että liikenne sujuu hyvin, Mikko Vepsäläinen arvioi.

Seurojen paluuliikenne alkaa sunnuntaina ja on vilkkaimmillaan maanantai-iltapäivänä, jolloin Suviseurat päättyvät.

Poliisi voi auttaa, ohjaus järjestäjän vastuulla

Poliisin näkemyksen mukaan seurajärjestäjät ovat hoitaneet Suviseurojen ajan liikennejärjestelyt hyvin.

– Heillä on vankka kokemus valtavien tilaisuuksien järjestämisestä ja he ovat ilmoittaneet poliisille tarvittavista asioista, sanoo komisario Juha Mäntynen Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Mäntysen mukaan häiriöitä on nelostiellä kuitenkin takuulla odotettavissa.

– Valtakunnan pääväylä yhdistettynä massiiviseen liikennetapahtumaan tarkoittaa sitä, että liikenteen ruuhkautumiseen ja jopa pysähtymiseen on varauduttava. Nelostietä kannattaa välttää tällä viikolla, jos mahdollista.