Suvi-Anne Siimes Verkkouutisissa: Emme kuunnelleet maahanmuuttokriitikoita, nyt maksamme hintaa – esimerkki Oulusta

Entinen vasemmistoliiton kansanedustaja ja ministeri Suvi Anne Siimes sanoo Verkkouutisten uutisessa, että suomalaisten olisi pitänyt paremmin kuunnella maahanmuuttajista huolestuneita ihmisiä jo 1990-luvulla.

– Me niitämme nyt sitä hiljaisuutta ja sitä keskustelun puutetta, vaikeista asioista keskustelemisen puutetta, jota me kylvimme 90-luvun lopulla, Siimes toteaa.

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtajana nykyisin toimiva Siimes ottaa esimerkin Oulussa järjestetystä asukastuvan keskustelutilaisuudesta. Siimes osallistui tilaisuuteen. Siellä yksi asukas oli sanonut, että häntä häiritsevät maahanmuuttajat. He käyttäytyivät asukkaan mukaan oudosta.



Siimeksen mukaan tilaisuuden järjestäjä oli pyytänyt asukasta vaikenemaan ja sanonut, ettei asiasta saa puhua.

– Sanoin, että kyllä tästä saa kysyä, ja tähän varmaan pitäisi osata vastata, mutta minä en osaa.

Siimeksen mukaan suomalaiset vaikenivat julkisilla forumeilla aiheesta.

– Me kieltäydyimme keskustelemasta siitä, miltä tuntuu asua samassa kerrostalossa ihmisten kanssa, jotka elävät niin eri tavalla että he paistavat paprikoita hellalla. Tai he eivät osaa käyttää pesutupaa. Emme auttaneet ihmisiä olemaan yhdessä niissä taloissa.

Vaikeneminen on Siimeksen mielestä suuri syy siihen, mikä näyttäytyy nyt maahanmuuttokysymyksensä ja populismina.