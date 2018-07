Kansainvälisten varauskanavien tiukat ehdot vaikeuttavat hintakilpailua. Ruotsin markkinaoikeuden päätös ratkaisee, lähteekö majoitusalan etujärjestö vastatoimiin Suomessa.

Tunturilomat vuokraa lomamökkejä Kuusamon Rukalla. Yritys otti Booking.comin käyttöön tämän vuoden puolella ja kesäkuukausien varausmäärä kasvoi selvästi. Kuvassa Veskajärven tuntumassa sijaitseva Tunturipöllö-mökki. KUVA: Ulla Ingalsuo

Pohjoispohjalaiset ja lappilaiset vuokramökkiyrittäjät kokevat, että kansainvälinen varauskanavajätti Booking.com on mullistanut alan toimintatavan muutamassa vuodessa.

Sivusto on tuonut mukanaan paljon hyvää, sillä sen avulla on aiempaa helpompi tavoittaa uusia asiakkaita, etenkin ulkomailta. Toisaalta useat yrittäjät kokevat, että sivustoa on pakko käyttää, jotta ei jäisi sen jalkoihin. Booking.com lohkaisee keskimäärin 15 prosenttia mökkivuokrasta palkkiona.

Majoitusalan etujärjestön Maran varatoimitusjohtajan Veli-Matti Aittoniemen mukaan suomalaiset ovat tottuneet käyttämään suurten kotimaisten hotelliketjujen omia varausjärjestelmiä. Pienten majoituspalveluyritysten on sen sijaan selvästi hankalampi houkutella asiakkaita omille kanavilleen.

– Eräs yrittäjän kannalta suurimmista ongelmista on rajaus Booking.comin sopimusehdoissa. Palvelua käyttävä majoitusyritys ei saa tarjota omissa sähköisissä kanavissaan halvempaa hintaa kuin Booking.com, Aittoniemi sanoo.

Vuokramökkiyrittäjä ei voi tarjota Booking.comia edullisempaa hintaa omilla kotisivuillaan. Jos asiakas soittaa mökin vuokraajalle tai ottaa yhteyttä sähköpostitse, hinnasta on mahdollista tinkiä.

Kuluttajan kannalta kansainvälisten varauskanavien ylivalta voi tarkoittaa sähköisen hintakilpailun loppua – mökin vuokra pysyy samana varauskanavasta riippumatta. Kilpailuviranomaiset useassa Euroopan maassa ovat penkoneet varauskanavien toimintaa. Sivustot ovat joutuneet väljentämään sopimusehtojaan ainakin Ranskassa, Italiassa, Itävallassa ja Saksassa.

Tällä hetkellä Ruotsin majoitusyrittäjät odottavat paikallisen markkinaoikeuden ratkaisua asiassa. Tapausta on käsitelty noin 1,5 vuoden ajan ja päätös saadaan todennäköisesti pian.

Ratkaisu kiinnostaa myös Itämeren tällä puolen. Maran varatoimitusjohtaja Aittoniemen mukaan toimia markkinajohtaja Booking.comia vastaan harkitaan myös Suomessa.

– Odotamme Ruotsin markkinaoikeuden ratkaisua. Jos päätös on kannaltamme hyvä, otamme todennäköisesti ensin yhteyttä kilpailuviranomaiseen, Aittoniemi sanoo.

Myöskään oikeustoimia ei ole suljettu pois.

Juttua varten on haastateltu kymmentä vuokramökkiyrittäjää Kuusamon, Kainuun ja Lapin alueelta.