Suurlähettiläs: Suomen ja Ruotsin suhde on syvempi kuin koskaan

Suomen ja Ruotsin suhde on syvempi kuin koskaan Suomen itsenäisyyden aikana, sanoo Ruotsin Suomen-suurlähettiläs Anders Ahnlid.

Suhde koostuu Ahnlidin mukaan monesta osasta. Hän nostaa esimerkeiksi 700 000 ruotsalaista, joilla on suomalaisjuuret ja vahvat siteet Suomeen sekä elinkeinoelämän suhteet.

– Sitten on vielä valtioiden välinen suhde ja puolustusyhteistyö, joka viime aikoina on syventynyt huomattavasti. Suhde on sekä syventynyt että leventynyt, Ahnlid sanoo.

Puolustusyhteistyön merkitys korostuu tilanteessa, jossa maailmanpolitiikassa on useita epävarmuustekijöitä ja Itämeren turvallisuustilanne on kiristynyt.

– Kun olemme kaksi hyvää naapuria, joilla on pitkä yhteinen historia, meidän on tehtävä enemmän yhteistyötä kuin koskaan syiden vuoksi, jotka ovat aika synkkiä.

Suomen ja Ruotsin kahdenvälisen puolustusyhteistyö on myös kehittynyt pidemmälle kuin Ruotsin puolustusyhteistyö muiden maiden kanssa.

– Yhteistyön tarkoitus on että Suomi ja Ruotsi voivat yhdessä suunnitella toimintaa kriiseissä, aseistetuissa konflikteissa tai vielä pahempaa, sodissa. Tällaista ei ole aiemmin ollut. Mutta pitää myös muistaa, että tämä ei koske vain Suomea ja Ruotsia, vaan osa paljon laajempaa yhteistyötä, jossa mukana ovat esimerkiksi EU, USA ja Nato-yhteistyö.

Puolustusyhteistyö on myös syventänyt muuta Suomen ja Ruotsin välistä poliittista yhteistyötä, sillä esimerkiksi maiden turvallisuuspoliittiset lähtökohdat ovat hyvin samanlaiset.

– Ulkoministerimme matkustavat yhdessä, kirjoittavat yhteisiä artikkeleita ja neuvottelevat paljon.

Lisäksi maat aloittivat viime syksynä diplomaatteja koskevan virkamiesvaihdon puolustus- ja ulkoministeriöissä.

– Se osoittaa, että yhteistyö on tärkeää ja jatkuvaa.