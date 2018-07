Suomi maksoi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille vapaaehtoisen paluun tukia viime vuonna 1,4 miljoonaa euroa. Vapaaehtoinen paluu on kuitenkin jokaiselle osapuolelle taloudellisin vaihtoehto.

Suomi maksoi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille vapaaehtoisen paluun tukia viime vuonna noin 1 492 000 euroa, kerrotaan maahanmuuttovirastosta Lännen Medialle. Tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä tukia on maksettu noin 546 000 euroa. Tuet maksetaan joko rahana tai hyödykkeinä eli tavaroina tai palveluina, jotka palaaja saa kotimaassaan.

Maahanmuuttoviraston tilaston mukaan vapaaehtoisesti palanneita on tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä 396 henkilöä.

Vuonna 2017 vapaaehtoisesti palanneita oli 1422 ja edellisvuonna 2113 henkilöä.

– Viime aikojen kehityksestä voi todeta, että vapaaehtoisen paluun tuella palanneiden määrä on ollut laskussa, kertoo maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Mari Helenius.

Jos henkilö ei poistu vapaaehtoisesti, on poliisi vastuussa hänen maasta poistamisestaan. Poliisin toimesta maasta poistettuja, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita on tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä ollut 227 henkilöä. Luku käy ilmi poliisihallituksen Lännen Medialle toimittamasta tilastosta.

Esimerkiksi vuonna 2017 kielteisiä turvapaikkapäätöksiä annettiin tilastokeskuksen mukaan 3996 kappaletta. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista maasta poistettiin viime vuonna 424 henkilöä. Vapaaehtoisesti poistui 1422 henkilöä.

Lukuja on kuitenkin mahdotonta suhteuttaa annettujen kielteisten turvapaikkapäätösten määrään, sillä suurin osa kielteisen päätöksen saaneista valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tänä vuonna jätetyistä turvapaikkahakemuksista jo yli puolet on ollut uusintahakemuksia.

– Kun valitusten käsittelyajat ovat melko pitkiä, tilastoissa kielteinen päätös kirjautuu yleensä eri vuodelle kuin mahdollinen vapaaehtoinen paluu. Vuositilastojen vertaileminen ei anna siksi tästä asiasta oikeaa kuvaa, Helenius tähdentää.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden toivotaan poistuvan maasta vapaaehtoisesti.

– Viranomaisten kannalta vapaaehtoinen paluu on kustannustehokkaampi ja inhimillisempi tapa, Helenius kertoo.

Säästöä muodostuu esimerkiksi saattokustannusten vähenemisen kautta. Vapaaehtoisesti palaavat lähtevät yleensä ryhmänä, eikä heillä ole saattajia mukanaan kuin poikkeustapauksissa. Vapaaehtoinen paluu edellyttää vähemmän viranomaistoimia kuin henkilön poistaminen maasta poliisin saattamana.

– Henkilölle itselleen se on inhimillinen ja turvallinen tapa palata kotimaahan. Hän matkustaa reittilennolla tavallisena matkustajana, arvokkaasti ja ilman häpeää. Häntä avustetaan kaikissa matkan järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Palaaja saa matkalippujen lisäksi yleensä rahallista tukea, jonka tarkoitus on auttaa uuteen alkuun kotimaassa. Paluu järjestyy yleensä parissa viikossa.

– Hän voi valmistautua paluuseensa pakkaamalla rauhassa ja hyvästelemällä ystävät täällä. Jos paluu tapahtuu poliisin järjestämänä, uudelleenkotoutumistukea ei makseta ja palautuksen ajankohdan päättää poliisi, Helenius kertoo.

Maahanmuuttovirasto ostaa vapaaehtoisen paluun järjestämispalvelut kansainväliseltä siirtolaisuusjärjestö IOM:lta (International Organization for Migration), kuten suurin osa muistakin Euroopan maista. Suomi on käyttänyt IOM:n palveluja heinäkuusta 2015 saakka. Maahanmuuttovirasto julkaisi hiljattain hankintailmoituksen, jossa sopimusta IOM:n kanssa jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka.

Varsinaisen markkinakartoituksen hankintaa varten maahanmuuttovirasto teki helmikuussa 2016. Kartoituksen perusteella IOM oli ainoa toimija, joka kykeni tuottamaan nämä palvelut.

– Nyt kun valmistelimme päätöstä hankinnan jatkamisesta 31.12.2020 saakka katsoimme, että tilanne on edelleen ennallaan, eikä varsinaista kilpailutusta tai uutta markkinakartoitusta ole tehty, Helenius kertoo.

Arvio hankinnan kokonaisarvosta tämän vuoden lokakuun alusta vuoden 2022 loppuun on neljä miljoonaa euroa.

– Arvioon vaikuttaa keskeisesti se, kuinka paljon palaajia tulevina vuosina on. Tämän ennustaminen on haasteellista, joten kyseessä on todellakin arvio, Helenius sanoo.