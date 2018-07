Suurin mielenosoitus jo sunnuntaina – parissa tapahtumassa osoitetaan myös tukea

Yhteensä Trumpin ja Putinin tapaaminen poikii yli 10 mielenosoitusta. Suurin osa on maanantaina.

Helsinki

Helsingin Kaisaniemeen kokoontuu sunnuntaina kello 12 aikoihin Helsinki Calling -mielenosoitus, jossa puolustetaan ainakin ihmisoikeuksia, rauhaa, demokratiaa, sananvapautta ja ympäristönsuojelua. Mielenosoitukseen odotetaan tuhansia osallistujia. Tapahtuman Facebook-sivuilla osallistujia on ilmoittautunut pari tuhatta, mutta järjestäjät ovat uumoilleet jopa yli 10 000 ihmisen osallistuvan.

Alun perin mielenosoitus oli tarkoitus järjestää maanantaina, jolloin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Helsingissä.

Helsinki Calling -mielenosoitus marssii kello 13 aikoihin Senaatintorille, jossa puhuvat iltapäivällä muun muassa kirjailija Sofi Oksanen, europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.), Suomi-Syyria Ystävyysseuran puheenjohtaja Mania al-Khatib, yrittäjä Peter Vesterbacka, ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson, yhdysvaltalainen ihmisoikeusjuristi Ty Wesley Cobb ja ukrainalainen demokratian puolestapuhuja Gennadiy Naumov.

Järjestäjien tarkoituksena on, että puhujien joukossa on eri asiantuntijoiden lisäksi ihmisiä, joilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sorrosta tai vainosta.

Mielenilmauksen on kutsunut koolle yli sadasta vapaaehtoisesta koostuva kansalaisverkosto nimeltään Helsinki for Human Rights. Järjestäjät ovat korostaneet, että mielenosoitus on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja siihen on tarkoitus osallistua yksityishenkilöinä. Mukaan voi ilmeisesti liittyä omalla teemalla ja marssiosastolla rauhanomaisesti.

– Kaikkia vapaaehtoisia mielenilmaisun koollekutsujia yhdistää halu kokoontua yhteen ja nostaa näyttävästi esiin niitä aiheita, joita Putin ja Trump toistuvasti puheissaan välttelevät ja teoissaan laiminlyövät: sanan- ja lehdistönvapautta, kansainvälinen turvallisuus, kansainvälistä monenkeskistä yhteistyötä ja ympäristönsuojelua, järjestäjien julkilausumassa sanotaan.

Sunnuntaina Perussuomalaiset Nuoret toivottaa Trumpin tervetulleeksi Suomeen Narinkkatorilla pidettävässä mielenilmauksessa.

Maanantaina Helsingissä pidetään mahdollisesti reilu kymmenen pienempää mielenosoitusta Trumpin ja Putinin tapaamisen takia.

Esimerkiksi Helsinki Against Trump and Putin -niminen joukko järjestää maanantaina mielenosoituksen, jossa vastustetaan "Putinin ja Trumpin hallintojen lietsomaa sotaa, muukalaisvihaa, seksismiä ja homofobiaa".

Muita mielensoittajia ovat muun muassa Kokoomusnuoret, joka protestoi Yhdysvaltojen kauppapolitiikkaa ja Venäjän ulkopolitiikkaa vastaan.

Presidenttien tapaamiselle järjestetään myös tukimielenosoitus, Putinia vastustava Stop Putin -mielenosoitus sekä Naisten oikeuksia puolustava mielenosoitus. Suomalais-venäläinen Rufi ry osoittaa puolestaan mieltään vieraanvaraisen vastaanoton puolesta.

Poliiseja tarvitaan presidenttien tapaamista varten arviolta 1 000-2 000. Tapaamisesta raportoi eri arvioiden mukaan 1 400-2 000 journalistia. Finlandia-talosta on tehty mediakeskus, jossa markkinoidaan Suomea kansainväliselle medialle.