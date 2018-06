Suuri valepoliisitutkinta valmistui - tekijöiden epäillään vieneen yli 800 000 euroa iäkkäiltä ihmisiltä

Yli 120 epäiltyä rikosta sisältävä valepoliisitutkinta on valmistunut, tiedottaa Itä-Suomen poliisi. Kymmenien ihmisten epäillään vieneen iäkkäiltä ihmisiltä yli 800 000 euroa. Osan heistä epäillään esiintyneen poliiseina ja osan esimerkiksi toimineen välikäsinä rahaliikenteessä.

Poliisi tutki tapausta törkeinä petoksina, petoksina, rahanpesuina, törkeinä rahanpesuina ja virkavallan anastuksina.

Rikoskomisario Kauko Kuismin kertoo, että epäiltyjen rikosten uhreiksi on valittu iäkkäiltä vaikuttavia ihmisiä näiden nimien perusteella ja huijattu antamaan pankkitunnukset poliisina esiintyen. Tarinat ovat vaihdelleet, mutta uhreille on Kuisminin mukaan esimerkiksi kerrottu, että pankkitili on hakkeroitu ja niitä ollaan siirtämässä ulkomaille, joten poliisi tarvitsee pankkitunnukset.

- Iäkkäällähän on keskimäärin enemmän varallisuutta, ja vanhemmilla henkilöillä on vahva luottamus poliisiin. Pankkitunnuksilla on tehty tilisiirtoja bulvaanien tilille, Kuismin kertoo.

Näiden välikäsinä toimineiden tileiltä rahat on poliisin mukaan nostettu pankkiautomaateilta. Uhreja on poliisin mukaan kattavasti eri puolilta Suomea.

Osa rahoista palautettu uhreille

Uhreille on onnistuttu poliisin mukaan palauttamaan noin 430 000 euroa ja rikoksentekijöille on jäänyt noin 370 000 euroa.

Juttu siirtyy seuraavaksi syyttäjälle.

Esitutkinnassa on tehty yhteistyötä eri poliisilaitosten ja KRP:n kanssa sekä kansainvälistä yhteistyötä Ruotsin syyttäjälaitoksen ja poliisin kanssa.

Poliisi muistuttaa, etteivät poliisin, sosiaalitoimen, vakuutusyhtiöiden tai pankkien edustajat koskaan kysy kansalaisten pankkitilien käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Pankkien sähköisten palvelujen järjestelmät ovat turvallisia. Pankkitilien käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei tule antaa sivullisten tietoon.