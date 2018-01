Suuret virastot tuskin laajentavat aukiolojaan, vaikka kansa sitä vaatii - verkko palvelee nykyisin

Hienoisesti takapajuinen ajattelu tässä - muuten ihan hyvä. Suuret virastot tai virastot ylipäätään eivät laajenna yhtään mitään eivätkä todellakaan aukioloaan. Ihmiskunnan suunta on vapaus hallinnon veroista ja säännöistä ja näitä laitoksia aletaan ajamaan alas. Me emme tarvitse sellaista kivikautista ja tajuttoman kallista systeemiä kuin Kela. Ne kansan rahat jätetään alkujaankin kansalle ja mitään veroja ei vedetä välistä. Kansa tulee pärjäämään täydellisen hyvin verottomassa yhteiskunnassa ja ne jotka apua tarvitsevat, niin meitä auttajia on tuhansittain täällä valmiina auttamaan. Me emme auttamiseen tarvitse virkamiehiä. Ihmiset auttavat luonnostaan toinen toisiaan ja jossakin kohtaa ajattelu on tässä nyt päässyt sumenemaan ja olemme luoneet kokonaisen muiden rahoilla elätettävien kerroksen nimittäin virkamiehet. Ne poistetaan ja asiat alkavat hoitumaan.