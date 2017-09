Suuren taideväärennysjutun toisen haaran esitutkinta valmis - poliisi epäilee yhden henkilön maalanneen suuren osan väärennöksistä

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan suuren taideväärennysjutun niin kutsutussa Sisä-Suomen haarassa.

Esitutkinnan mukaan väärennettyä taidetta on väitetty aidoiksi teoksiksi ja myyty ammattimaisesti vuosien ajan. Asianomistajilta ja epäillyiltä on takavarikoitu yhteensä 184 taulua, joista 165 on todettu väärennetyiksi. Esitutkinnan mukaan aiheutunut rikosvahinko on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Rikoksista epäiltyjä on yhteensä yhdeksän. Krp epäilee, että yksi heistä on maalannut suuren osan väärennöksistä jutun molemmissa haaroissa.

Jutun toista haaraa käsitellään jo Helsingin käräjäoikeudessa. Yhteensä noin parikymmentä vastaajaa on syytteessä muun muassa törkeistä petoksista.

Isossa osassa epäillyistä törkeistä petoksista on kyse siitä, että pääsyytettyjen epäillään myyneen joko väärennöksiä tai taiteilijoiden töitä huomattavalla ylihinnalla. Syytetyt kiistävät rikokset.

Väärennettyjen taulujen joukossa on ollut muun muassa Ilja Repin-, Helene Schjerfbeck- ja Hugo Simberg -väärennöksiä. Epäiltyjen rikosten kokonaisvahingot ovat KRP:n mukaan miljoonia euroja.

Väärennysvyyhdin tutkinta on kestänyt vuosia.