Suudelma on parisuhteen onnen mittari – "Suutelemisen terveysvaikutukset ovat kiistatta positiivisia"

Koska olet viimeksi suudellut kumppaniasi? Joudutko raapimaan päätäsi tai tutkimaan kalenteriasi, eikä viimeisin suukko siltikään tahdo tulla mieleen? No, miten teillä menee?

Suudelmat kuuluvat olennaisesti kuusi vuotta yhdessä olleiden Niku Fagerholmin ja Sara Björkskogin arkeen. Pariskunnan ensimmäinen lapsi syntyy syksyllä.

Suukko aamulla herätessä, otsalle ulos lähtiessä, pusu palatessa ja toinen taas ohikulkiessa.

– Suukottelemme oikeastaan aina, kun kohtaamme, Niku Fagerholm ja Sara Björkskog kertovat.

Eikä pusua tule ilman halausta.

– Usein halaamme ensin ja suukko tulee siinä kaupan päälle, Björkskog hymyilee.

Kuusi vuotta yhdessä ollut pari on huomannut, että läheisyys lisää ja ylläpitää läheisyyttä. Fagerholm arvelee, että kaipuu fyysiseen läheisyyteen on ihmisessä sisäänrakennettuna.

– Kun lapsi on äidin rinnalla, syntyy yhteys, joka on meissä yhä jäljellä. On vaikea ymmärtää parisuhdetta, jossa fyysistä läheisyyttä ei ole, hän sanoo.

Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula vahvistaa Fagerholmin ja Björkskogin arkihavainnot: Suutelemisella on merkittävä yhteys parisuhteen onnellisuuteen. Tämän osoittavat myös laajat kyselytutkimukset.

Jos Kontula saisi esittää parille vain yhden kysymyksen, hän kysyisi, kuinka usein he suutelevat.

– Vastauksesta pystyisin päättelemään, kuinka hyvin parilla menee.

Jos suukot ovat loppuneet suhteesta kokonaan, onnellisuus ja tyytyväisyys suhteessa on Kontulan mukaan lähes mahdotonta.

– Jos suutelu on sen sijaan päivittäistä, enemmistö ihmisistä on tutkimusten mukaan suhteessaan erittäin tyytyväinen ja onnellinen.

Lähes puolet suomalaisista kertoo suutelevansa päivittäin.

– Se on juuri se joukko, jolla menee aika hyvin. Toki päivittäinen suutelu voi olla myös totuttu tapa: suukko poskelle töihin lähtiessä ja kotiin palatessa, Kontula toteaa.

Miksi suukkojen määrä mittaa parisuhteen laatua niin luotettavasti?

– Suuteleminen kuvastaa sitä, millaiset intressit parin osapuolilla on hakeutua toistensa läheisyyteen, pitää toista hyvänä ja viestittää, että välitän sinusta, sinun kehosi tuntuu hyvältä ja haluan koskettaa sinua, Kontula vastaa.

Jos huomaa, että edellisestä pususta on jo aikaa, voi olla tarpeen miettiä, onko suukottelu vain unohtunut arjen pyörityksessä vai onko kyse siitä, ettei enää ole kovin kiinnostunut kumppanistaan.

Kontulan mukaan suutelemista lisäämällä ei ainakaan menetä mitään.

– Jos edes toinen alkaa jakaa suudelmia entistä aktiivisemmin, hän saa todennäköisesti myönteistä vastakaikua. Kumppani huomaa, että hänestä välitetään ja häntä halutaan koskea.

– Lopputulema ei voi olla ainakaan kovin huono, Kontula toteaa.

Suuteleminen siis tukee parisuhteen hyvinvointia. Onnellisuus parisuhteessa puolestaan kertoo Kontulan mukaan yleensä siitä, kuinka hyvin elämässä ylipäätään menee.

Ja jos suudelmat parantavat elämänlaatua, ne myös ehkäisevät henkistä pahoinvointia, onnettomuutta ja yksinäisyyttä. Kaikilla näillä on kytkentöjä myös fyysiseen terveyteen.

– Suutelemisen terveysvaikutukset ovat kiistatta positiivisia, vaikkeivät ne suoraan näkyisikään siinä, kuinka paljon esimerkiksi sydänkohtauksen riski pienenee, Kontula toteaa.