Susi jäi auton alle, autoilija ei ilmoittanut törmäyksestä

Nyt on susi raja siirtynyt,laumojen koko voi näin ensimmaisten susipolvien aikana liikenteen takia jäädä pieneksi mutta susi on viisas eläin kyllä se autoja oppii varomaan.Ruokaahan siellä on, kohta hanhet tulee ja ihmiset ovat avuliaita hehän ihan rottiakin ja lokkeja ruokkivat