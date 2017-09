Suppaillut muusikko teki löydön - Raaseporista löydettiin Suomen eteläisin kalliomaalaus

Raaseporin Lammasjärveltä on löydetty aiemmin tuntematon kalliomaalaus, tiedottaa Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo. Kalliomaalaus on Uudenmaan läntisin ja löydetyistä Suomen eteläisin. Kuvista on hahmotettavissa ainakin kaksi hirveä ja kämmenen jälki.

Museon mukaan Fiskarissa asuva muusikko Sami Wirkkala oli havainnut maalaukset sup-lautaillessaan Lammasjärven itärannalla. Jyrkässä kallioseinämässä näkyy noin kymmenen erilaista punamullalla maalattua kuvaa.

Suomesta on löydetty noin 150 vahvistettua tai mahdollista kalliomaalauspaikkaa, joista valtaosa sijaitsee Itä- ja Keski-Suomessa.