Suomessa jotkut haluavat tehdä tiedustelun mahdollisimman vaikeaksi. Tänään 4.1.2017 olen lukenut parista amerikkalaisesta tapauksesta, joissa arkaluonteisen tietoon käsiksi päässeet henkilöt ovat varastaneet vahvasti turvaluokiteltua tietoa (toisessa tapauksessa ilmeisesti enemmän kuin koskaan aiemmin). Toinen oli vienyt aineistoa omalle kotikoneelle, josta venäläiset hakkerit olivat sitä saaneet. Toisen tapauksen kohdalla ei tainnut olla tietoa aineiston päätymisestä muualle. Ehkäpä joku löytää nuo uutiset, jotta voi tarkistaa. Noista erilaisista valtuutetuista on kyllä jo nähty, että he ainakin pyrkivät osoittamaan oman tehtävänsä tarpeellisuuden niissä rajoissa, mitä laki heille suinkin antaa: he pitävät keskustelua yllä.