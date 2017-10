Supo: Vastarintaliikkeellä on toimintaa kahdeksalla paikkakunnalla ja vajaat sata jäsentä

No niin, tämän Hölmöntölmäys -yhdistyksen asioita on selvitetty tarkkaan viranomaisten kuluja laskematta. Onkohan nyt tehty kärpäsestä härkänen? Nähdäkseni kyseessä on marginaali pienen syrjäytyneiden nuorten miesten yhteen lyöttäytynyt kaljaporukka- Kaljanhuuruisesta porukasta ei ole todellista vaaraa yhteiskuntarauhalle eikä mitään todellista uhkaa esim. maahanmuuttajille. Tilanne on tämän ryhmän osalta 100 % poliisin käsissä, poliisi kontrolloi porukkaa koko ajan ja todennäköisesti käyttää kaikkia lainsallimia pakkokeinoja, puhelinkuuntelua, kameroita ym. tekniikkaa. Porukan yksittäisistä jäsenistä ole muuhun kuin tappelemaan kaduilla, ja tekemään yksittäisiä pikkurikoksia, kuten paljon kuuluisuutta saanut Jesse Torniainen. Mielestäni Paljon suurempana uhkana yhteiskunnalle ja Suomen maanviljelijöille sekä metsätaloudelle ja kaivosteollisuudelle aiheuttavat toistaiseksi hiljaiseloa viettävät eläinsuojelu- ja luonnonsuojeluaatteiden taakse piiloutuneet punavihreät rikollisryhmät. Punavihreät rikollisryhmät omaavat oikeasti kansainvälisiä yhteyksiä, ja niillä on hyvin organisoidut ja kurinalaiset iskujoukot, joiden tarkkaa kokoonpanoa ja henkilömääriä ei edes Supon vastavakoiluosasto tiedä. Nämä ryhmät ovat tehneet vuosien varrella useita oikeasti vaarallisia ja paljon tuhoa aiheuttaneita iskuja turkistarhoille, karja- ja kanatiloille Suomessa ja Ruotsissa sekä muualla EU-alueella. Iskujen ohella ryhmät ovat syyllistyneet tuhopolttoihin, ja estäneet puun hakkuut Suomen Ylä-Lapissa sekä Pyhäjoen ydinvoimalan työmaalla hyökkäilleet väkivaltaisesti sekä alueen vartijoita että poliiseja kohtaan. Nähdäkseni viranomaiskoneiston voimat pitäisi kohdentaa tutkimaan ja hajottamaan tällaiset oikeasti syvälle yhteiskuntaan soluttautuneet ääriainekset, ottamaan kiinni rikoksiin syyllistyneet johtajat ja hajottamaan ryhmien organisaatiot, joilla on kaiken lisäksi paljon tukijoita jopa suomalaisten eduskuntapuolueiden jäsenten keskuudessa.