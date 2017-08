Supo: Suomen terroriuhkan taso ei muutu Turun tapahtumien seurauksena

Suomi on ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa epäillään, että Suomessa on tapahtunut terroriteko. Tästä huolimatta maan terroriuhka-arvio säilyy ennallaan tasolla kaksi eli kohonnut, kommentoi suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari supon tiedotustilaisuudessa lauantaina.

Terroriuhka-arviota mitataan neliportaisella asteikolla: matala, kohonnut, korkea ja

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari. KUVA: COM.PIC / Mauri Ratilainen

erittäin korkea.

Asteikkoon ja sen tasojen määrittelyyn vaikuttavat supon mukaan muun muassa se, miltä Suomen profiili näyttää terroristien silmissä ja mitkä ovat terrorismin trendit, eli onko olemassa liikehdintää, joka voisi rantautua Suomeen.

Pelttarin mukaan Turun epäilty terroriteko vastaa nykyistä tasoa, kohonnut, eikä näin ollen muuta kokonaisuudessaan Suomeen kohdistuvaa uhkaa. Supo ei suostunut kommentoimaan tiedotustilaisuudessa teon tutkintaan liittyviä yksityiskohtia.





Radikaali-islamistiseen terrorismiin erikoistuneen tutkijan Pekka Hiltusen mukaan kuitenkin näyttää siltä, että Turun terrorismista epäilty tekijä sopii yleisellä tasolla useimpien terroritekijöiden mukaiseen profiiliin. Useimmat Euroopassa terrori-iskuja tehneet tekijät ovat Hiltusen mukaan nuoria miehiä, joita motivoi terrorismin piiriin liittyvät syyt.

– Onko kyse Isilistä (tunnetaan myös Isiksenä), siitä kerrotaan tutkinnan kautta, kun sen aika on. Mutta kyseessä on sellainen iskutyyppi, joita Isil on Euroopassa tehnyt tai kannustanut tekemään, Hiltunen totesi.

Supo ei myöskään kommentoinut sitä, oliko Turun puukotuksista epäilty tekijä ollut supon tarkkailun alla. Keskusrikospoliisin antamien tietojen mukaan krp epäilee, että teon taustalla on kuuden marokkolaismiehen ryhmä. Pääepäilty on 18-vuotias Marokon kansalainen.

Teosta on pidätetty useampia henkilöitä ja tehty yksi kansainvälinen etsintäkuulutus.

Krp:n mukaan terrorismiin ei viittaa mikään yksittäinen syy vaan useat seikat. Rikosnimikkeinä ovat terroristisessa tarkoituksessa tehdyt murhat ja niiden yritykset.



Supo ei suostunut kommentoinut tekijän motiiveita tai sitä, miksi teot näyttäisivät kohdistuneen naisiin. Hiltusen mukaan puukotus kuitenkin muistuttaa muita Euroopassa sattuneita terroritekoja.

– Se miksi tämä tekijä valikoi juuri nämä uhrit, selviää myöhemmin. Mutta jos katsoo aikaisempia iskuja, niin niissä on pyritty suureen shokkiarvoon. Isommassa kuvassa katsottuna tämän tyyppistä on pyritty tekemään, iskuja kohdistettu nuoriin ja lapsiin, Hiltunen totesi.

Supon johtajan Antti Pelttarin mukaan rikos oli kuitenkin tekotavaltaan sellainen, että sitä ei voinut ennakoida, ja olisi siksi ollut erittäin vaikea estää.

Tästä huolimatta Pelttari korosti sitä, että tavallisten kansalaisten ei pidä elää pelossa.

– Suomi on edelleen yksi Euroopan ja maailman turvallisimpia maita. Toki voi olla valppaana ja ilmoittaa poliisille epäilyttävistä tapahtumista.