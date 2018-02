SuPerin puheenjohtaja: Suomessa rokotevastaisuus on jostain käsittämättömästä syystä noussut

Rokotevastaisuus? Mitä ihmettä, käsittämättömästä syystä? Jos joku niin politiikojen ja virkamiesten ylimielisyys ja välinpitämättömyys kokonaisvaltaisesta ja tasapuolisesta kohtelusta on asia joka vihastuttaa ja takaa vastarinnan. Ihminen "äänestää" myös jaloillaan.

Nämä vakuuttelut rokotteiden turvallisuudesta on pelkkää arvailua, niin asiakkaat kuin rokotteiden antajatkaa eivät voi taata 100% turvallisuutta. Se miten sikainfulessan hoidossa ja sen jälkiseurauksissa kävi ei todella lisää luottoa viranomaisiin, päinvastoin. Se miten narkolepsian hoito sikainfulessan jäljiltä on Suomessa hoidettu verrattuna esim. Ruotsiin on häpeällistä. Pullaa ja kahvia meni mietintä- ja tutkijaryhmissä, muutta sitten ei juuri tullutkaa. Onpa merkillistä että ihmiset eivät enää usko hoitojärjestelmään? Tässä kyseisessä rokotteessa oli "pohjaaine", ei itse rokote jonka joidenkin lausuntojen mukaan aiheutti sairastumisen narkolepsiaan. Kuinka monta sairautta muut rokotteet ovat aiheuttaneet, se on pelkää arvailua ja spekulaatiota.

Luottamus ja paluu takaisin uskoon rokotteisiin, jotka tietenkin ovat hyvä asia ei hoidu peittelemällä virheet, valehtelemalla ja väheksymällä kansalaisten järkeä ja arvostelukykyä. Valitettavasti vielä ei ole rokotetta kyseisiä kansantauteja vastaan.