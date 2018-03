Aikuisella on vastuu käyttäytymisestä lasten ja alaikäisten nuorten kanssa. Seksuaalinen alaikäisen hyväksikäyttö on aina rangaistava rikos. Ei siinä tarvi käydä keskustelua oliko alaikäinen aloitteellinen vai ei. Vastuu on AINA aikuisella. Ja jos aikuinen käyttää lasta seksuaalisesti hyväksi, niin siitä pitäisi aina seurata maksimirangaistus, sekä tuntuvat korvaukset.

Aikuisten välillä, jos toinen sanoo ei, niin silloin se tarkoittaa ei. Jos aloitteellinen henkilö jatkaa siitä eteenpäin, niin silloin ollaan rikosta tekemässä. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen, mutta etenkin lasten oikeutta koskemattomuuteen täytyy parantaa ja paljon.