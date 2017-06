Suositut brittisarjat vaarassa - Britannian EU-ero voi puraista palan ohjelmatarjonnasta

Televisio- ja tuotantoyhtiöt jännittävät, iskeekö Britannian EU-ero tv-sarjoihin. EU-direktiivin mukaan tv-yhtiöiden on varattava suurin osa vuosittaisesta lähetysajasta eurooppalaisille ohjelmille.

Brexitin mahdollinen vaikutus kiintiöön ja sitä kautta tv-ohjelmiin on vielä kysymysmerkki.

- Aika paljon tv-tuotantoa on nyt todennäköisesti Britanniasta, ja epäselvää on, lasketaanko se jatkossa eurooppalaiseen tuotantoon, jos he eivät ole enää EU-jäsenmaa, sanoo Viestintäviraston apulaisjohtaja Petri Makkonen STT:lle.

- En osaa edes ennustaa, miten tämä tullaan huomioimaan brexit-neuvotteluissa.

Joustoa kiintiöön tuskin tulossa

Televisiotoimintaa säätelevä direktiivi uudistetaan todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana. Makkosen mukaan eurooppalaisuuskiintiöstä tuskin tingitään.

- Huolimatta siitä, että Suomikin on ajanut joustoa tähän, niin näyttää siltä, että direktiivi on menossa hiukan jopa toiseen suuntaan. Eli entinen velvoite perinteisille tv-kanaville tulisi säilymään nykyisellään, mutta sen lisäksi tilauspalveluille, eli netin kautta käytettäville, tulisi myös jonkintasoinen kiintiö.

Brittiohjelmien katoaminen kiintiöstä aiheuttaisi päänvaivaa, sillä osalla kanavista on ollut jo aiemmin vaikeuksia pysyä vaatimuksissa.

- Keskeinen haaste tässä on ollut se, että eurooppalainen sisältö on usein hankintahinnaltaan kalliimpaa eikä saatavilla oleva ohjelmisto välttämättä myöskään sisällöllisesti aina osu kanavien ohjelmistoprofiiliin, Makkonen sanoo.

"Aiheuttaisi todella ison ongelman"

Ylelle Britannia on kaikkein tärkein ulkomainen hankintamaa. Vuonna 2013 yhtiön ulkomaisista ohjelmista 25-30 prosenttia oli Britanniasta. Ylen kansainvälisen ohjelmahankinnan päällikkö Tarmo Kivikallion mukaan osuus on yhä samaa luokkaa tai hieman noussut.

Ylellä brexitin mahdolliset vaikutukset ohjelmatarjontaan onkin tiedostettu.

- Siitä saattaa tulla ongelma, mutta mitään konkreettista suunnitelmaa asian suhteen ei ole vielä tehty, Kivikallio kertoo.

MTV3:n ohjelmistosta brittiläistä oli viime vuonna noin 13 prosenttia. Kiintiössä tapahtuvat muutokset olisivat kanavalle kipeitä, sillä ne osuisivat erityisesti moniin suosikkiohjelmiin.

- Kyllä se aiheuttaisi todella ison ongelman. Brittiläiset ohjelmat ovat varmasti meillä ihan suosituinta sisältöä, kertoo MTV:n yhteiskuntajohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

MTV:llä kuitenkin uskotaan, että brittiohjelmisto pysyy turvattuna erillisellä sopimuksella tai että lain vaatimaan eurooppalaisuusasteeseen löydetään Suomen sisällä lievennyksiä. Mikäli brexit kuitenkin puraisee kiintiöön, kääntyy katse yhtiössä erityisesti suomalaistuotantoon.

- Kotimaiseen luotetaan joka tapauksessa, sitä ollaan lisäämässä koko ajan.

Myös Ylellä ollaan luottavaisia siihen, että tarvittaessa korvaajia brittituotannolle löytyy.

- Esimerkiksi pohjoismainen, saksalainen, espanjalainen fiktiotuotanto toimii tällä hetkellä ihan hyvin. Koetamme olla laaja-alaisia, mutta onhan se brittien painoarvo ollut koko ajan iso, Kivikallio arvioi.