Suosiiko Lintilä vaalipiiriään Tesla-houkuttelussa? – Oulun rasitteena pitkät etäisyydet

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk). myöntää saaneensa arvostelua oman vaalipiirinsä suosimisesta, kun Suomeen tavoitellaan yhdysvaltalaisen Teslan akku- ja autotehdasta. Lintilän mukaan Vaasa on hankkeessa keskushyökkääjä, mutta projekti koskee koko Suomea.



– Kritiikkiä on jonkin verran tullut, mutta argumentit Vaasan puolesta ovat vahvat. Ei voi olla dismeriitti, että tulee samasta vaalipiiristä, Lintilä sanoi.



Finpro selvitti yhdeksän alueen mahdollisuuksia toimia Teslan Eurooppaan suunnitteleman tehdashankkeen sijaintipaikkana.



– Vaasassa meillä on vahva ja toimiva energiaklusteri, ja kokonaisharkinnan pohjalta se on meidän tarjouksemme tehtaan sijoituspaikaksi Suomessa. Se lähti myös aikaisimmin asiassa liikkeelle, Lintilä sanoi.



Muut alueet tulevat olemaan hankkeessa mukana omien vahvuuksiensa mukaisesti.



– Siitä muodostetaan paras mahdollinen kokonaisuus, jossa huomioidaan mitä vahvuuksia muut alueet haluavat kokonaisuuteen tuoda, Lintilä sanoi.



Finpro kartoitti Suomen houkuttavuuteen liittyviä tekijöitä Teslan tehtaan saamiseksi. Siinä oli mukana yhdeksän aluetta. Kaikki selvityksessä mukana olleet kaupungit olivat elinkeinoministerin kutsusta tiistaina Helsingissä ”Team Finland -maajoukkueleirillä”.



Tilaisuudessa käytiin läpi Teslan hankkeen tilannetta ja sovittiin jatkoetenemisestä. Suomesta mukana olivat edustajat Vaasan lisäksi Porista, Oulusta, Uudestakaupungista, Tampereelta, Raumalta, Uudestakaupungista, Hangosta, Helsingistä, Kotkasta ja Haminasta.

Selvityksen mukaan Oulussa on osaamista ja korkean teknologian perinteitä, mutta kaupunkia rasittavat pitkät kuljetusetäisyydet ja Perämeren jääolosuhteet, jotka vaikeuttavat painavien massahyödykkeiden logistiikkaa. Selvityksen tekijöiden arvion mukaan Oulun tontti on myös soveltumaton.

Muut kaupungit kuin Vaasa olivat tilaisuudessa luonnollisesti hieman pettyneitä.



– Pitää muistaa, ettei Tesla ole ainoa toimija sähköautoissa. Volkswagen on ilmoittanut tekevänsä 3 miljoonaa sähköautoa, Lintilä sanoi.



Lintilän mukaan kysymys on niin suuresta investoinnista, että hyödyt ja tekeminen ulottuvat koko Suomeen, jos Suomi voittaa kilpailun, jossa on mukana monia muitakin Euroopan maita.



Teslan on arvoitu julkistavan uuden akkutehtaan sijaintipaikan mahdollisesti jo tänä vuonna. Lintilä ei halunnut kuitenkaan arvioida yhtiön aikataulua.



Toteutuessaan kysymys olisi useiden miljardien eurojen investoinnista ja tuhansista uusista työpaikoista. Lintilän mukaan ehkä puolet työntekijöistä tulisi ulkomailta.



Teslan ensimmäinen Gigafactory aloitti Nevadassa USA:ssa viime vuonna. Se valmistaa litium-ioniakkujen lisäksi sähköautojen vetolaitteistoja. Investoinnin arvo on 4–5 miljardia euroa.