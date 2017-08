Suomi täyttää pian kiintiönsä turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista

Tänä vuonna Välimerellä on hukkunut tai kadonnut toistaiseksi yli 2 400 ihmistä. Viime vuonna hukkuneita tai kadonneita oli noin 5 000.

EU:n jäsenmaat ovat sopineet, että ne ottavat vastaan kukin oman kiintiönsä mukaan turvapaikanhakijoita Italiasta ja Kreikasta, koska näihin maihin saapuu kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita ja muita siirtolaisia Välimeren yli.

Suomen kiintiö sisäisistä siirroista on 2 078 ihmistä. Tästä kiintiöstä on UNHCR:n tilastojen mukaan täytetty noin 90 prosenttia.

– Suomi saa kiintiönsä täyteen syyskuun aikana. Monet muutkin maat ovat aktivoituneet tekemään sisäisiä siirtoja. Esimerkiksi Ruotsikin tekee nyt rivakasti siirtoja. Aiemmin Ruotsi ei näin tehnyt, koska oli jo aiemmin ottanut paljon turvapaikanhakijoita, kertoo sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio.

– Jotkin jäsenmaat ovat tosin vieneet komission tekemän päätöksen asiasta oikeuteen, Vuorio lisää.

Vuorio kertoi Suomen tilanteesta viikonlopun avoimien ovien tapahtumassa sisäministeriössä.

Kiintiö riippuu maan koosta

Jäsenmaiden kiintiöt riippuvat maan koosta. Esimerkiksi Saksan kiintiö on noin 27 500 ihmistä ja Ranskan yli 19 000 ihmistä.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kiittää heinäkuun raportissa Suomea, Maltaa, Irlantia, Latviaa ja Luxemburgia siitä, että nämä maat ovat olleet aktiivisia sisäisissä siirroissa. Raportin mukaan Ruotsi, Hollanti, Saksa, Belgia ja Ranska ovat lisänneet ponnistelujaan.

Sen sijaan enemmän yritystä penätään Kroatialta, Bulgarialta, Tshekiltä, Slovakialta ja Itävallalta.

Myös EFTA-maat, kuten Norja, Sveitsi ja Liechtenstein, osallistuvat sisäisten siirtojen tekemiseen.

Välimeren yli on saapunut Eurooppaan toistaiseksi tänä vuonna yli 122 000 ihmistä. UNHCR:n tilastojen mukaan suurin osa eli 98 000 ihmistä on saapunut Italiaan ja yli 14 000 Kreikkaan. Espanjaan on saapunut noin 9 700 ihmistä.

Määrät ovat pienentyneet viime vuodesta, koska Turkki ja EU pääsivät sopuun siitä, että Turkki hillitsee pakolaisten lähtöä Eurooppaan. Pohjois-Afrikasta on kuitenkin matkannut Italiaan saman verran ihmisiä kuin viime vuonna.

Viime vuonna Välimeren yli Eurooppaan matkasi yli 360 000 ihmistä.

Turvapaikanhakijoita tai työnhakijoita

Eurooppaan pyrkivät ihmiset ovat esimerkiksi turvapaikanhakijoita tai työnhakijoita. Heitä on tullut tänä vuonna erityisesti Nigeriasta, Guineasta, Syyriasta, Norsunluurannikolta sekä Bangladeshista.

Länsi-Afrikassa terroristijärjestö Boko Haramin toiminta on ajanut ihmisiä pakoon kodeistaan. Väkivallan isäksi Boko Harmin aiheuttama konflikti on aiheuttanut ruokapulaa laajoilla alueilla.

UNHCR painottaa tuoreessa raportissaan yhä sitä, että erityisesti Afrikasta saapuvat ihmiset ovat haavoittuvassa asemassa matkansa aikana. Osa heistä on joutunut kokemaan raportin mukaan väkivaltaa, ryöstöjä, kidutusta, kidnappauksia ja seksuaalista väkivaltaa. Monet joutuvat ihmissalakuljettajien armoille.

UNHCR penää lisätoimia rauhantyölle ja kehitysyhteistyölle niin Afrikassa kuin Lähi-idässä, jotta ihmisillä ei olisi tarvetta lähteä kodeistaan. Samalla järjestö toivoo lisäyrityksiä sille, että kulkuyhteyksistä tehtäisiin turvapaikanhakijoille turvallisempia. Tämä on kuitenkin esimerkiksi Libyassa hyvin vaikeata toteuttaa maan sisäisten levottomuuksien takia.