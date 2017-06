Suomi-talon korjaus ajoi vaikeuksiin - Pietari-säätiö hakeutuu konkurssiin

Pietarissa toimivaa Suomi-taloa hallinnoiva Pietari-säätiö hakeutuu konkurssiin. Säätiön taloutta ei ole saatu palautettua kestävälle pohjalle sen jälkeen, kun Suomi-talon korjaushanke kriisiytti säätiön talouden.

Saneerausta tehtiin vuosina 2006-2010, ja säätiö otti saneerauksen rahoittamiseksi lainaa, jonka eduskunta takasi. Tulovirta jäi saneerauksen jälkeen laskettua pienemmäksi, ja säätiön oli vaikea selviytyä Pietarin kaupungille maksettavasta vuokrastaan.

Konkurssiin hakeutumisesta on sovittu säätiön johdon ja Suomen valtion kesken. Suomi-talo siirtyy Suomen valtion omistukseen kesän aikana, kuten pääministerit Juha Sipilä (kesk.) ja Dmitri Medvedev sopivat viime joulukuussa Oulussa.

- Nyt sovittu ratkaisu on mielestäni paras mahdollinen tässä tilanteessa. Toivon, että se antaa työrauhan Suomen Pietarin-instituutille. Instituutin toiminta on ollut erittäin aktiivista ja tuloksellista. Tärkeintä on, että instituutin ja Suomi-talon toiminta jatkuvat häiriöttä Pietari-säätiön konkurssista huolimatta, sanoi Pietari-säätiön hallituksen puheenjohtaja Juhani Leppä.

Pietari-säätiö perustettiin vuonna 1992 edistämään suomalais-venäläisiä kulttuurisuhteita.