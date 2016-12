Suomi saattaa ostaa hävittäjät EU-rahalla

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo, että Suomi selvittää, voiko Euroopan investointipankki (EIP) rahoittaa Suomen seuraavien hävittäjien hankintaa.



– Mietimme ja selvitämme, voisiko EIP olla Suomen hävittäjien rahoittajana, Orpo toteaa Lännen Medialle.



Orpo kävi viime viikolla Brysselissä keskusteluja EU:n turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden syventämisestä.



– Kaikki, mitä EU tekee lisää yhteisen turvallisuuden parantamiseksi, on Suomen etu. Suomen pitää olla kaikissa niissä hankkeissa mukana. Nämä ovat meille todella ajankohtaisia asioita, koska EU:ssa mietitään erilaisia rahoitusmalleja, jotka kiinnostavat meitä sen tähden, että Suomessa ovat edessä isot hankinnat: Hornet-hävittäjien korvaaminen ja laivaston alushankinnat, Orpo sanoo.



Suomi selvittää nyt, löytyisikö EU:n kautta edullisia rahoitusmalleja hävittäjähankintaan. Uusien hävittäjien hankkiminen maksaa arviolta 7–10 miljardia euroa.



– Näen asian ennen kaikkea niin, että saisimme edullisempaa rahaa. Loppujen lopuksi kyse on rahan hinnasta. Toistaiseksi Suomi saa rahaa hyvin halvalla itsekin, Orpo pohtii EIP:n mahdollista roolia asehankinnoissa.







Vaikka Suomen rahoitusasema säilyisi kansainvälisillä luottomarkkinoilla hyvänä, rahoituksen saaminen juuri EIP:ltä vahvistaisi Orpon mielestä Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Kansallisen puolustuksen side EU-rakenteisiin vahvistuisi.



– Mitä enemmän on eurooppalaista turvallisuutta, sitä turvallisempi Suomen tilanne on, koska me emme kuulu sotilasliittoon. Sen takia yhteinen EU-turvallisuus lisäisi meidän turvallisuuttamme, Orpo perustelee.



EIP:n tehtävänä on antaa rahoitusta EU:n tavoitteita tukeville hankkeille sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Orpo arvioi, että EIP:n osallistuminen puolustushankintojen rahoittamiseen on mahdollista, jos EIP:n omistavat jäsenmaat haluavat uudistaa pankin roolia EU:n tavoitteiden toteuttamisessa.







Orpon mielestä EIP:n roolin muuttaminen voisi tulla kysymykseen samalla, kun koko EU lähivuosina vahvistaa turvallisuuspoliittista rooliaan.



– Aivan yksinkertaista EIP:n osallistuminen ei olisi, koska se on kerännyt rahoitusta muun muassa ilmastorahastolla. Sopiiko samalle pankille hävittäjien rahoittaminen, Orpo pohtii ajatuksen mahdollisia kompastuskiviä.



– Mutta EU-komissio miettii erilaisia rahoitusinstrumentteja, ja EIP on ollut esillä puheissa, valtiovarainministeri vahvistaa.