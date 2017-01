Suomi saa yhä enemmän näkyvyyttä maailmalla – turistit suuntaavat silti naapurimaihin

Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, ettei Suomi ole hyödyntänyt turismin meille tarjoamia mahdollisuuksia täysmääräisesti. Asia käy ilmi Finavian teettämässä tutkimuksessa, jossa kysyttiin suomalaisten näkemyksiä matkustamisesta ja Suomesta matkailumaana.



Tulos on ristiriidassa sen kanssa, että Suomi on viime aikoina saanut kasvavissa määrin kansainvälistä näkyvyyttä.



Lentokentillämme ulkomaalaisten matkustajien määrät olivat viime vuonna ennätyksellisen suuria. Finavian toimitusjohtaja Kari Savolaisen mukaan Suomen vetovoima matkailukohteena näkyy sekä kansanvälisen että kotimaan liikenteen kasvuna.



Etenkin Lapin matkailu on puhjennut kukkaan ja Finavian mukaan yhä useampi Helsinki-Vantaan kautta kulkeva aasialaismatkustaja suuntaakin nyt Pohjoiseen.



Lapland Hotelsin toimitusjohtajan Ari Vuorentaustan mukaan Vantaan kautta Pohjoiseen matkaavat tursistit saattavat vain jäädä tavallisilta suomalaisilta huomaamatta.



– Keskimäärin Suomessa ei ymmärretä minkä verran meillä on jo nyt kansainvälistä matkailua, Vuorentausta sanoo.



Mutta paljon enempäänkin on hänen mukaansa toki mahdollisuuksia. Matkailu on vahvasti ja vakaasti kasvava toimiala maailmassa, mutta muissa pohjoismaissa ollaan Vuorentaustan mukaan edelleen paljon Suomea edellä.



– Naapureidemme matkailu on kasvanut merkittävästi Suomea nopeammin, Vuorentausta sanoo.



Suomen matkailuvalttina puhtaus



Vuorentaustan mukaan kansainväliset trendit kuitenkin tukisivat Suomen matkailua.



– Puhtaus, terveellisyys, hyvinvointi, luonnon antimet ja puhdas ilma ovat maailmalla kysyttyä tavaraa, Vuorentausta sanoo.



Toisaalta myös elämyksien hakeminen on hänen mukaansa ympäri maailmaa yhä suositumpaa ja pohjoisen näkökulmasta Suomella on tarjota paljon tekemistä ja aktiviteetteja.



– Osaamisemme on huippua etenkin erilaisten safaritoimintojen ja ohjelmapalvelujen kohdalla.







Suomen suurimpina matkailuvaltteina Finavian kyselyyn vastanneet näkivät maamme puhtaan luonnon. Myös turvallisuus, toimivuus ja hiljaisuus nähtiin merkittävinä turistihoukuttimina. Noin kolmasosa suomalaisista myös uskoi, että revontulet ja joulupukki voisivat saada ulkomaalaiset kiinnostumaan ja matkustamaan Suomeen.



Muiksi houkuttimiksi nähtiin muun muassa saaristo, sauna, porot, festivaalit sekä pääkaupunki Helsinki.







Lapin turismia hidastanut huono saavutettavuus

Suomea pidetään turistien keskuudessa kuitenkin kalliina maana. Lapland Hotelsin toimitusjohtajan Ari Vuorentaustan mukaan tämä ei ole matkailun kasvun kannalta este.



– Tietysti riippuu siitä, mistä ihmisryhmästä me kilpailemme. Totta kai korkeat hinnat vaikuttavat omalta osaltaan siihen, keitä meidän on tänne mahdollista saada.



Hänen mukaansa esimerkiksi Suomessa majoittuminen ei silti ole huomattavan kallista Euroopan suuriin kaupunkeihin verrattuna.







Lapin kannalta matkailun kasvua on viime vuosiin asti hidastanut Vuorentaustan mukaan huono saavutettavuus.



– Pääsy pohjoiseen on lentojen varassa, eikä yhteyksiä ole aiemmin ollut tarpeeksi tarjolla.



Nyt yhteydet ovat hänen mukaansa hiljalleen parantuneet, mikä näkyy myös voimakkaana ulkomaalaisten matkailijoiden lisääntymisenä.



Matkailun kehittyminen on myös Finavian toimitusjohtaja Savolaisen mukaan edellytys paitsi lentoliikenteen kysynnän yleiselle kasvulle, myös takuu suomalaisten hyvien lentoyhteyksien säilymiselle.