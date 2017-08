Suomi ottaa joka kuudennen ihmisoikeussuosituksen tiedoksi - "YK-kielellä se tarkoittaa hylkäämistä"

Suomi hyväksyy 120 YK:lta saamaansa ihmisoikeussuositusta, hyväksyy osittain 6 suositusta, ja ottaa tiedoksi 27 suositusta, ulkoministeriö tiedotti tiistaina.

Ihmisoikeussuosituksissa on kyse YK:n yleismaailmallisesta määräaikaistarkastelusta (UPR), joka kohdistui Suomeen toukokuussa Genevessä.

Suomen vastauksessa YK:lle korostuu se, että Suomi ilmoitti ottavansa joka kuudennen suosituksen tiedoksi. Se on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan paljon enemmän kuin aiemmissa tarkasteluissa.

- YK-kielellä se tarkoittaa suosituksen hylkäämistä, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro.

Amnesty ja 17 muuta järjestöä kritisoivat Suomen linjaa viime viikolla yhteisessä julkilausumassa. Tuolloin Suomen vastausluonnos YK:lle sisälsi vielä 37 hylkäävää suositusta, joten loppusuoralla Suomen linja siirtyi hieman ihmisoikeuksia kunnioittavampaan suuntaan.

Ulkoministeriö puolustautui viime viikolla julkisuudessa ihmisoikeusjärjestöjen moitteita vastaan perustellen valittua linjaa sillä, että Suomi ei halua antaa YK:lle katteettomia lupauksia. Suomi on myös luvannut YK:lle kahden vuoden kuluttua ylimääräisen väliraportin saamistaan ihmisoikeussuosituksista.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet esillä varsinkin Suomen translakia, joka on saanut viime vuosina myös kansainvälistä kritiikkiä. Moitteiden syynä on erityisesti lainkohta, jonka mukaan sukupuolen juridinen vahvistaminen voidaan tehdä vain henkilölle, joka on steriloitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön.

Sukupuolen juridinen vahvistaminen tarkoittaa, että transhenkilö saa omaksi kokemaansa sukupuolta vastaavan uuden henkilötunnuksen.

Translaki siis pakottaa ihmisiä tarpeettomasti steriloitavaksi sukupuolen korjaamisprosessissa, tai estää osaa heistä saamasta omaksi kokemaansa sukupuolta vastaavia virallisia henkilöllisyyspapereita.

Laajapuron mukaan kyseessä on räikeä ihmisoikeusrikkomus, koska Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut tämänkaltaisen lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen olevan vastoin Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Suomi vastaa tähän YK:n suositukseen, että aiemmin asetettiin työryhmä arvioimaan Suomen lainsäädäntöä tältä osin, mutta hallitus ei ole tässä vaiheessa sopinut tuovansa lain muuttamista eduskuntaan.

Suomen saamat suositukset ja Suomen vastaukset niihin käsitellään Genevessä syyskuussa.