Suomi lämpenee varovasti EU:n yhteiselle talletussuojalle - riskejä ensin karsittava

Suomi voisi pohtia yhteisen talletussuojan käyttöönottoa EU:ssa, jos pankkisektorin riskejä ensin vähennetään merkittävästi. Riskien tyrmääminen voi kuitenkin viedä vuosia, arvioi pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti perjantaina Suomen EMU-linjasta, jonka muita kantavia ajatuksia ovat muun muassa markkinakurin lisääminen euromaissa, jäsenmaiden yhteisvastuuta lisäävien päätösten välttäminen sekä valtion ja pankkien "kohtalonyhteyden" katkaiseminen.

Ministerivaliokunta huomautti, että Suomen pankkijärjestelmän viimeaikainen kehityskulku korostaa pankkiunionin ja varsinkin yhteisen talletussuojan merkitystä. Sipilän mielestä pitkällä aikavälillä yhteinen talletussuoja on suomalaistenkin tallettajien etu.

Sipilän mielestä "hirveän hyvässä kunnossa" olevan Nordean siirtyminen Ruotsista Suomeen kasvattaa pankkisektorin kokoa selvästi suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vielä yhteiseen talletussuojaan ei kannata silti rynnätä.

- Jos menisimme siihen silmät ummessa ja nyt heti, riskitasot kasvaisivat kovasti. Suomalaiset tallettajat olisivat sitten tätä kautta maksamassa muitten pankkien ongelmia, Sipilä sanoi toimittajille eduskunnassa.

"Helppoja heittoja"

Sipilä kertoi, että hallitus halusi tehdä EMU-linjansa kerralla selväksi sen sijaan, että yksittäisiin ehdotuksiin pitäisi ottaa jatkuvasti kantaa.

Euroalueelle on ehdotettu viime aikoina muun muassa yhteistä budjettia sekä valtiovarainministeriä ja -ministeriötä. Näille Suomi sanoo ei. Sipilän mielestä keskustelussa on esitetty myös helppoja heittoja, joille ei ole esitetty perusteluja ja syitä.

- En minä ainakaan haluaisi olla valtiovarainministeri ilman budjettia, Sipilä totesi.

Suomi esittää muun muassa euroryhmän puheenjohtajan roolin muuttamista kokopäiväiseksi.

Sipilän mukaan Hollanti on ainoa maa, joka on ilmaissut kantansa yhtä selvästi kuin Suomi ja on kovin samalla linjalla Suomen kanssa. Myös Saksalta odotetaan tukea, mutta maassa ovat hallitusneuvottelut kesken.