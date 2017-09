Suomi ja Romania samassa veneessä: täystyöttömien lapsiperheiden määrä kasvussa

Suomessa on nyt 62 000 lasta - 6,2 prosenttia kaikista lapsista - jotka eivät koskaan näe kotitaloutensa aikuisen lähtevän töihin.

Eurostatin tilastojen mukaan heidän määränsä on kasvanut vuoden aikana liki prosentilla eli noin 10 000 lapsella. Yhtä suurta suhteellista kasvua on EU-maista vain Romaniassa.

Huono-osaisen identiteetti

- Jos vanhemmat ovat pitkään pois palkkatyöstä, perheen lapsille seuraa muutakin kuin talousvaikeuksia ja köyhyyttä, sanoo sosiaalitieteiden yliopisto-opettaja Johanna Kallio Turun yliopistosta.

Kallio kuuluu huono-osaisuuden yleisyyttä ja sen periytymistä selvittäneeseen tutkimusryhmään.

- Lapselle voi tulla huono-osaisen identiteetti jo pienenä. Kun perheessä on toimeentulon ongelmia, esimerkiksi lapsen kouluttautuminen ei ole päällimmäinen mietittävä asia, hän sanoo.

"Kesätyöt jäävät saamatta"

Huono-osaisessa perheessä lapset jäävät ilman aikuisen rohkaisua ja vinkkejä.

- Esimerkiksi harjoittelu- tai kesätyöpaikat saattavat jäädä saamatta. Koulutusta ei useinkaan pidetä suuressa arvossa, Johanna Kallio sanoo.

Joka kuudennelta nuorelta aikuiselta puuttuu peruskoulun jälkeinen koulutus.

- Työttömien lapsista tulee todennäköisemmin työttömiä riippumatta siitä, onko heillä toisen asteen tutkinto.

EU-maissa köyhyyttä mitataan mitataan puutteella, jota perhe kokee esimerkiksi syömisessä, asumisessa ja laskujenmaksussa. Mittariston nimi on AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion).

Yli 50 000 suomalaista lapsiperhettä ilmoittaa selviytyvänsä arjen menoista vaikeasti tai erittäin vaikeasti.