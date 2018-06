Suomi irtisanoo Portugalin verosopimuksen - maassa asuvien suomalaisten yksityiset eläkkeet laitetaan verolle

Kenenkään ei tule joutua maksamaan veroja. Jos asiat pitää laittaa prioriteettijärjestykseen, niin ensin veroista on vapautettava eläkeläiset. Toisessa aallossa verot on poistettava lapsiperheiltä ja lopuksi kaikilta muilta. Yhteiskunta voi ja myös pyörii paljon paremmin ilman mitään veroja. Tuo ideologia siitä, että yhteiskuntaa pyörittävät poliitikot ja virkamiehet, niin tuo on kuin antiikin ajoilta. Ne pyöritti kirjaimellisesti yhteiskuntaa 2000 vuotta sitten tällä samalla idealla. Joskushan meidän on tuosta riistosta luovuttava ja se aika koittaa edessämme nopeampaa kuin kukaan pystyy edes unelmoimaan. Me tulemme näkemään vapaan ja lähes utopistisen yhteiskunnan. Verotus imee kansalta energian pois ja siirtää varallisuutemme kuka tietää minne. No se tulee muuttumaan.