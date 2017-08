Suomi hiljeni muistamaan Turun puukotusten uhreja

Suomi hiljentyi aamupäivällä muistamaan Turun perjantaisen joukkopuukotuksen uhreja. Minuutin hiljainen hetki järjestettiin koko maassa aamukymmeneltä.

Hallitus oli toivonut, että suomalaiset yhtyisivät hiljaiseen hetkeen laajasti. Esimerkiksi kaikissa Suomen kirkoissa kello 10 alkaneet jumalanpalvelukset aloitettiin hiljaisella hetkellä. Lisäksi hiljainen hetki näkyi ainakin lentokentillä.

Turun kaupungin johto, poliisijohto ja kirkon johtajat viettivät hiljaisen hetken uhrien muistoksi Kauppatorilla. Ennen sitä he laskivat kukkia ja kynttilöitä uhrien muistopaikalle. Lounais-Suomen poliisista arvioidaan, että hiljaista hetkeä oli paikalla seuraamassa muutamia satoja ihmisiä. Lehtikuvan kuvaajan mukaan tunnelma paikan päällä oli arvokas ja ihmiset vakavia.

Epäilty sairaalassa poliisivartioinnissa

Poliisi on jatkanut joukkopuukotusten tutkintaa. Tapahtumien kulkua on selvitetty muun muassa rekonstruktiolla eli tilanteen uudelleen lavastamisella, joka järjestettiin aamulla tapahtumapaikalla eli Turun kauppatorilla ja sen läheisyydessä. Alueella oli paljon poliiseja.

Keskusrikospoliisista kerrotaan, että tapauksen selvittämiseksi tehdään kovasti töitä. Lisätietoja on luvassa iltapäivällä kello 14. Päivän aikana on tarkoitus muun muassa kuulla epäiltyä tulkin avustuksella.

Iskua tutkitaan terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä murhina ja niiden yrityksinä.

KRP:n mukaan Turun puukotuksista on epäiltynä vain yksi aktiivinen toimija eli sairaalassa oleva Marokon kansalainen. Pääepäillyn lisäksi tutkitaan yhteensä viiden ihmisen osuutta tapaukseen. Pidätettyinä on neljä muuta ihmistä, jotka ovat myös Marokon kansalaisia. Lisäksi yhdestä ihmisestä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Tapauksen vuoksi sairaalahoidossa oli aamulla edelleen neljä ihmistä, joita yksi on epäilty puukottaja.

- Epäilty pidetään edelleen teholla. Se on paras paikka tällaisessa tilanteessa, kun vielä joku illalla halusi hänen henkeäänkin uhata. Meillä jatkuu siellä poliisivartiointi, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Epäillyn lisäksi tehohoidossa on kaksi puukotusten uhria ja yksi on osastohoidossa. Lääkärit arvioivat tilanteen uudelleen aamupäivällä, minkä jälkeen tilanteesta saadaan uutta tietoa.