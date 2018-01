Suomi haluaa tehostaa ilmatorjuntaa yli 10 kilometrin korkeudessa - tarjouspyyntöjä uusista ohjuksista valmistellaan

Olisittepa katsoneet keskiviikon presidenttitentin ykköskanavalta. Miksi meitä jatkuvasti pelotellaan Venäjältä tulevana sotauhkalta kun olisi isompikin uhka pohdittavaksemme? Ilmastonmuutos on isompi uhka kuin naapurimme uhka tai yksikään atomipommi! Jokainen me sen kyllä tiedämme ja näemme jo, mutta poliitikot saavat meidät jostakin kumman syystä vaan uskomaan, että Putin on isompi vaara maapallolle kuin Luojamme. Ensimmäinen mainitsemani voi hallita vain omaa reviiriään mutta tuo toinen voi vaikka poistaa kaikki ihmiset maapallolta ja jopa koko planeettamme. Kuka tai mikä on sitten se Luoja? Mielestäni se on maapallon luonto. Se kestää kyllä paljon meidän ihmisten typeryyksiä. Vaan sitten kuin Luojamme (Luontomme) katsoo meidän liian pitkälle menneen itseään kohtaan tekemiämme syntejä, Luontomme kostaa. Kostaa se kyllä. Luonto voittaa aina pelin kun viimeistä korttia vedetään. Eihän Luonnolle ihminenkään ole kuin pieni pelinappula. Hyvin pieni. Muurahainen on isompi. Niitä on paljon enemmän. Mutta ei muurahaisetkaan mitään muuta ole kuin pelinappuloita Luonnolle (siis Luojallemme).