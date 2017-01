Suomesta löytyi viime vuonna reilut parituhatta euroseteliväärennöstä

Suomessa tavattiin viime vuonna vajaat 2 200 euroseteliväärennöstä. Suomen Pankin mukaan väärennöksiä löytyi tuplasti edellisvuotista enemmän.

Kasvu johtui pitkälti vuoden lopulla paljastuneesta yksittäistapauksesta, jossa Helsingistä löydettiin lähes tuhat heikkolaatuista 500 euron seteliväärennöstä. Tapaus on poliisin tutkinnassa.

Suomen Pankin mukaan väärennösmäärät ovat Suomessa muihin euromaihin verrattuna edelleen pieniä, mikä johtuu muun muassa hyväkuntoisesta setelistöstä.

– Vaikka väärennösten määrä on kasvanut, on väärennöksen saamisen todennäköisyys edelleen erittäin pieni. On kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin, kun seteleitä käsittelee, sanoo neuvonantaja Jussi Kangas Suomen Pankista.