Mitä enemmän on luvallisia aseita, niin sitä enemmän niitä joutuu vääriin käsiin. Jokainen luvaton ase on ollut joskus luvallinen, ei tämä vaadi mitään rakettitiedettä. Kun noita metsämiesten juttuja on joutunut kuuntelemaan, niin on huomannut, että monella sellaisella ihmisellä on aseita joilla niitä ei pitäisi olla.