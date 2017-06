Suomessa palavia eristeitä ei saa käyttää korkeassa rakennuksessa – muutos on vireillä

Suomessa ei saa käyttää palaavaa eristettä korkeassa rakennuksessa. Se ei ole mahdollista edes teräspellin takana.

Näin kertoo yli-insinööri Jorma Jantunen ympäristöministeriöstä, jossa hänen vastuullaan on rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus.

Jantunen sanoo, että Lontoon tornitalossa käytettyyn tuotteeseen on vaikea ottaa kantaa tietämättä asiasta tarkemmin.

– En tunne tämän osalta englantilaisia vaatimuksia ja onko siinä käytetty sallittua tuotetta. Mutta jos on palava eriste, jota ei ole kunnolla suojattu, se kuulostaa korkeassa rakennuksessa hiukan erikoiselta.





Brittimedian mukaan julkisivussa käytetyn levyt olivat alumiinikomposittiia, joka sisälsi herkästi syttyvää polyeteeniä. Polyeteeni on muovia.

Suomessa ei ole listoja sallituista tai kielletyistä tuotteista tai materiaaleista. Materiaalien käyttö perustuu eurooppalaiseen paloluokitukseen. Tuotteiden testauksilla selviää, täyttävätkö ne luokitusten tekniset vaatimukset.

Kerrostalojen rakennusosien pitää olla pääosin palamattomista tarvikkeista. Jos käytetään heikompia eristeitä, metallilevy tai rappaus ei riitä suojaksi. Yli 8-kerroksisissa rakennuksissa vaatimukset ovat vielä tiukemmat.

Lontoon tornitalossa oli 24 kerrosta.

– Koska Englannissa on ymmärtääkseni hyvät säännökset, hiukan ihmettelen, miten ja millä perusteella ratkaisu on tehty, Jantunen sanoo materiaalin valinnasta.





Suomi on uusimassa asetusta, joka koskee paloturvallismääräyksiä. Luonnoksen mukaan yli 56 metriä korkeassa rakennuksessa saa käyttää vain palamattomia eristeitä. 56 metrin korkeus tarkoittaa käytännössä 16:ta kerrosta.

Teoriassa palavan eristeen käytön voisi sallia, jos sen turvallisuuden pystyy osoittamaan niin sanotulla toiminnallisella suunnittelulla.

Alle 56 metrin korkuisissa rakennuksissa uudistus mahdollistaisi palavien eristeiden käytön, jos eristeet on suojattu tiukoin ehdoin. 8-16-kerroksisen talon suojauksen on kestettävä puolen tunnin standardipalo ilman, että palo siirtyy eristeeseen. Lisäksi rakenteet on eristettävä vaakasuunnassa riittävän tiheästi jarruttamaan palon etenemistä.

Jantunen hämmästelee heikosti palavan eristeen käyttöä Lontoon tornitalon julkisivussa, mutta muistuttaa että tutkimus on siellä kesken.

– Tämä aiheuttaa Euroopan tasollakin toimenpiteitä, kun puhutaan ison julkisivun materiaalien testauksista, hän ounastelee.