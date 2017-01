Suomessa myydään Keski-Euroopan oloihin tehtyjä kitkarenkaita – jarrutusmatkoissa huima ero

Euroopan parlamentin jäsen Hannu Takkula (kesk.) kannattaa kitkarenkaiden jääpitomerkinnän käyttöönottoa Suomessa ja muissa pohjoisen alueen maissa. Jääpitomerkintä erottaisi pohjoismaisiin oloihin suunnitellut kitkarenkaat Keski-Euroopan talvioloihin tarkoitetuista. Merkki poltettaisiin renkaan kylkeen.



Rengastestien mukaan erot jarrutusmatkoissa pohjoismaisten ja keskieurooppalaisten renkaiden välillä ovat merkittävät. Pohjolan oloihin tarkoitetuilla kitkarenkailla jarrutusmatkat 50 kilometrin tuntinopeudesta voivat olla neljä auton mittaa lyhyemmät kuin vääränlaisilla kitkarenkailla.



– Tarve jääpitomerkinnöille kasvaa koko ajan, koska ihmiset ostavat yhä useammin kitkarenkaita, Takkula perustelee.



Rengasliikkeitä edustavan Autorengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora kannattaa ehdotusta.



– Pohjoismaihin tarkoitetut talvirenkaat pitäisi pystyä erottamaan paremmin Keski-Eurooppaan tarkoitetuista. Meillä tarvitaan erilaista pitoa kuin Keski-Euroopassa, Nuora sanoo.



Nuoran mukaan Suomessakin myydään autoilijoille kitkarenkaita, jotka on tarkoitettu toisenlaisiin olosuhteisiin.



– Vastuullinen kauppias ei koskaan myy autoilijoille sellaista, mitä sen ei ole hyvä käyttää täällä. Mutta toisaalta on myös kuluttajia, jotka ajavat Suomesta Keski-Eurooppaan monta kertaa vuodessa. He tarvitsevat niihin oloihin tarkoitettuja renkaita. Mutta tällöin he tietävät, mitä ovat ostamassa.



Nettikaupassa kuluttaja voi helposti päätyä ostamaan erehdyksessä vääränlaiset renkaat.



– Ammattilainen tietää renkaan pintamallimerkinnästä, mihin se on tarkoitettu. Käsittääkseni kaikista pohjoismaisiin oloihin tarkoitetuista renkaista löytyy valmistajan nettisivuilta tieto, että ne on tarkoitettu Skandinaviaan, Nuora sanoo.