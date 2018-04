Suomessa kymmenkunta vankia, joilla halua ja kykyä iskuihin – vangeista ei saa luovuttaa tietoja poliisille tutkintaa tai rikosten torjuntaa varten

Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Sami Peltovuoma kertoo, että Suomessa on tällä hetkellä vankeinhoidon piirissä kymmenkunta henkilöä, joilla on halua ja kykyä suunnitella tai tehdä erilaisia iskuja.

Rikosseuraamuslaitos ei voi kuitenkaan ilmoittaa poliisille tai suojelupoliisille vankeja tai valvottavia henkilöitä koskevia, esimerkiksi terrorismiyhteyksiin liittyviä tietoja. Tämä voi aiheuttaa pahimmillaan vaaran yleiselle turvallisuudelle.

Viranomaisyhteistyön tämän kaltainen ontuminen johtuu siitä, että nykyistä henkilötietolakia tulkitaan oikeusministeriössä eri tavalla kuin Rikosseuraamuslaitoksessa haluttaisiin.



– Nykylinjauksella emme voi informoida poliisia tai muita viranomaisia vankiloissa radikalisoituneista tai muulla tavoin yhteiskunnalle vaarallisista henkilöistä, mitä tietoja meillä heistä on tai mitä löydöksiä meillä on heistä. Kun he mahdollisesti ovat vapautumassa, emme voi luovuttaa tietoja sittenkään, Peltovuoma sanoo.