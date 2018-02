Suomessa kaatuu keskimäärin joka toinen päivä iso ajoneuvo – "Kuusamossa lähin tyhjennyksiin kelpaava imuauto on Oulussa"

Pekka Moilanen (vas.) kouluttaa pelastuslaitoksia ympäri maan kemikaali- ja öljyvahinkojen torjuntaan. Nyt vuorossa on Viialan VPK:n väki. - Kainuussa oltiin sitä mieltä, että itse nämä hommat on osattava, koska kaikki muu apu on niin kaukana, Moilanen kertoo saamastaan palautteesta.