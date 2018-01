Suomenlahden kaasuputki rakennetaan Kreikassa - hätätilanteessa kaasu voidaan tuoda kokonaan Virosta

Öljy on aito maailmanmarkkinatuote, jota yksi maa ei voi ruveta hinnoittelemaan omin päin, sillä hintaa säätelee markkinoiden kysyntä ja tarjonta. Suomeen öljy tuodaan Venäjältäkin laivoilla, joten olisi todella helppo alkaa tuoda sitä vaikka Rotterdamista jos se tulisi edullisemmaksi.

Öljyn hintaan vaikuttaa enemmän öljyn laatu kuin kuljetuskustannukset. Nesteen jalostamot on viritetty jalostamaan venäläistä Urals-laatua, joka on tynnyriltä pari taalaa halvempaa kuin Pohjanmeren Brent. Halvempi hinta johtuu venäläisen öljyn heikommasta laadusta, erityisesti siitä että siinä on enemmän rikkiä kuin muissa laaduissa. Nesteellä osataan rikin poisto tehokkaasti, joten siellä on taloudellisesti kannattavaa käyttää venäläistä öljyä.