Suomen Yrittäjät: Tiedostamme kyllä alkoholin aiheuttamat haitat

Suomen Yrittäjät kiistää, etteikö järjestössä ymmärretä sitä, mitä ongelmia alkoholin väärinkäyttö voi aiheuttaa työpaikoilla ja työntekijöille.



Järjestön varatoimitusjohtaja Antti Neimala korostaa sitä, että alkoholilain uudistuksesta annettu lausunto on tehty ja annettu pelkästään elinkeino- ja kilpailupolitiikan näkökulmasta.



– Me emme ole erikseen arvioineet lausunnossamme alkoholinkäytön sosiaali- ja terveyspoliittisia vaikutuksia, ja ilmeisesti tästä (Hannakaisa) Heikkiselle on syntynyt kuva, ettemme ymmärtäisi sitä, että alkoholin käytöllä on kielteisiä vaikutuksia, Neimala sanoo.





Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) kritisoi aiemmin perjantaina Suomen Yrittäjien lepsua suhtautumista alkoholiin aiheuttamiin terveysongelmiin sekä haittoihin.



– Lausunnossaan he eivät ole lainkaan kantaneet huolta siitä, mitä alkoholi vaikuttaa yrityksiin. OECD:n laskelmien mukaan alkoholin aiheuttamat tuotannonmenetykset suomalaisilla työpaikoilla ovat yli 2 miljardia euroa vuodessa.



Neimala toteaa Lännen Medialle, että Suomen Yrittäjät sekä yrittäjinä työskentelevät ihmiset tiedostavat kyllä, että alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa monenlaisia ongelmia työntekijöille ja työpaikoilla.



– Työpaikoilla alkoholin väärinkäytöstä johtuviin ongelmiin on puututtava nopeasti ja määrätietoisesti.



– Me emme voi kuitenkaan sitä arvioida, mitä nämä lakiuudistukseen kirjoitetut ehdotukset voisivat saada aikaan. Se keskustelu on validia, mutta joukossa on useita sellaisia lausunnonantajia, jotka ovat kvalifioituneimpia ottamaan siihen kantaa, Neimala sanoo.





Kaikkiaan 28 kansanedustajaa on allekirjoittanut alkoholilain uudistamiseen liittyvän vetoomuksen, jonka mukaan vahvoja oluita ja limuviinoja ei pidä päästää ruokakauppoihin.



Hannakaisa Heikkinen on yksi vetoomuksen allekirjoittaneista keskustan kansanedustajista. Vetoomuksen allekirjoittaneiden joukossa on useita hallituspuolueiden kansanedustajia.