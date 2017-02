Suomen tuulivoimasta liki kolmannes on ulkomaisessa omistuksessa

Kotimaahan rakennetusta tuulivoimakapasiteetista 31 prosenttia eli hieman vajaa kolmannes on ulkomaisessa omistuksessa, selviää Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) kokoamista tilastoista.



STY:n järjestöpäällikön Heidi Paalatien mukaan ulkomaalaisten omistajien joukossa on pitkään uusiutuvan energian parissa toimineita vakaita keskieurooppalaisia yrityksiä ja rahastoja.



– Nämä toimijat tuovat näkemyksiä eri markkinoilta ja alan kansainvälisestä kehityksestä vahvan suomalaisomistuksen tueksi, Paalatie sanoo STY:n tiedotteessa.



Tuulivoimaan investoitiin viime vuonna STY:n mukaan lähes miljardi euroa, joten ulkomaisessa omistuksessa olevan tuulivoiman rakentaminen merkitsi satojen miljoonien eurojen sijoituksia ulkomailta Suomeen.



Tällä hetkellä suurin yksittäinen ulkomainen tuulivoimasijoittaja Suomessa on kansainvälinen vakuutusyhtiö Allianz. Se omistaa viisi prosenttia kotimaan tuulivoimasta.



Suomen suurin tuulivoimayhtiö on ST1:n ja S-Voiman omistama Tuuliwatti, joka omaistaa 24 prosenttia tuulivoimakapasiteetista. Toisena tulee rahastoyhtiö Taaleri 13 prosentin osuudella. Kolmanneksi suurin tuulivoiman omistaja on kotimaisten energiayhtiöiden muodostama EPV Tuulivoima kahdeksan prosentin osuudellaan.



Tuulivoimasta 44 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalla



Kotimaan tuulivoimaloista peräti 44 prosenttia on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalle. Tästä huolimatta tuulivoimalle varattuja alueita lisätään ehkä entisestään, kun parhaillaan suunniteltavana oleva maakuntakaava valmistuu.



– Selkeät viranomaisohjeistukset ovat tärkeitä tuulivoiman sijoittamisessa. Esimerkiksi valtioneuvoston meluohjearvot ja ympäristöministeriön tuoreet linjaukset linnustovaikutusten arviointiin ovat tervetulleita työkaluja, joiden avulla määritetään voimaloiden sijoittamista, sanoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa STY:n tiedotteessa.



Pohjois-Pohjanmaan jälkeen eniten tuulivoimaa on rakennettu Lappiin (17 %), Satakuntaan (13 %) ja Etelä-Pohjanmaalle (9 %).



Selvästi suosituimmaksi tuulivoimaloiden valmistajaksi on noussut Vestas. Joka toinen Suomessa pyörivä voimala on tanskalaisyrityksen tekoa.



Saksalaisella Nordexilla on noin neljänneksen markkinaosuus. STY:n mukaan yhtiö on perustanut useita paikallisia huoltopisteitä Suomeen ja se työllistää kotimaassa jo lähes 80 tuulivoimaosaajaa.



Kolmanneksi suurimman valmistajan tittelistä kilpailevat espanjalainen Gamesa ja saksalainen Siemens.



Tuulivoiman kokonaiskapasiteetti nousi viime vuonna 1533 megawattiin. Tuulivoiman maksimiteho on siis noin 1,5 kertaa Loviisan ydinvoimalaa suurempi.



Tuulivoiman tuotanto yltää valtakunnalliselle maksimitasolleen vain harvoin. Esimerkiksi eilen tiistaina tuulivoimaa tuotettiin keskimäärin noin 300 megawatin teholla.



Tammikuun keskimääräinen tuotantoteho oli Fingridin mukaan noin 700 MW, mikä on hyvä lukema nykyiselle tuulivoimakapasiteetille. Voimaloita on nyt toiminnassa noin 550 kappaletta.