Puolustusbudjetit kertonee aika vääjäämättä tuoko Nato hyötyä puolustukseen tai turvantunteeseen. Ennestäänkin Nato maiden puolustusbudjetit on korkeinta luokkaa maailman 200 maan joukosta niin suhteellisesti kuin kokonais määrällisestikkin. Nyt vielä uutisten perusteella kuulostaa että Nato mailla on kova tarve korottaa sotilasbudjetteja joka on tietysti merkki siitä että Nato ei tuo edes sotilaallista turvan tunnetta eikä Nato maat luota toisten mahdolliseen apuun mahdollisissa kriisitilanteissa. Ethän sinäkään ole ostanut rynnäkkökivääriä kotiisi koska tunnet olosi turvalliseksi ilman sitäkin. Jos tuntisit turvattomaksi voisit sitä tai vastaava ainakin harkita eli lisätä puolustusbudjettiasi.