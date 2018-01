Suomen riistakeskus myönsi neljä ahmalupaa lisää, kaksi meni Kainuuseen ja kaksi Lappiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt uusia poikkeuslupia neljän ahman pyytämiseksi. Luvat myönnettiin Kainuuseen Hossa-Irnin ja Hallan paliskunnille sekä Lappiin Näkkälän ja Kemin-Sompion paliskunnille.

Ensimmäiset poikkeusluvat ahman kaatoon myönnettiin viime viikolla. Suomen riistakeskuksen mukaan näillä poikkeusluvilla on saatu saaliiksi neljä ahmaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa suurimmaksi sallituksi saalismääräksi on asetettu kahdeksan ahmaa.

Suomen riistakeskukselle on tullut poikkeuslupahakemuksia myös muualta poronhoitoalueelta. Näiden hakemusten osalta päätökset ovat kielteisiä.

Poikkeuslupien tarkoitus on ehkäistä ahman porotaloudelle aiheutuvia vahinkoja. Tämän vuoden lumiolosuhteet ovat ahmalle suotuisia. Poikkeusluvat on alueille, joilla ahman on todettu aiheuttavat erityisen isoja vahinkoja.