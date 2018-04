Suomen rautateillä on yli 2 000 vaarallisia aineita sisältävää venäläisvaunua – ruuhkan vuoksi moni säiliöistä odottaa vuoroaan epävirallisilla varapaikoilla

Vaarallisia aineita säilytetään tilapäisesti yleensä liikenteen turvallisuusvirasto Trafin nimeämillä ratapihoja, joita on Suomessa 13 kappaletta.

Ratapihat sijaitsevat Haminassa, Kotkan Mussalon satamassa, Riihimäellä, Joensuussa, Turussa, Tampereella, Kouvolassa, Oulussa, Kokkolassa (Ykspihlaja ja Kokkolan ratapiha), Porvoon Sköldvikin satamassa sekä Niiralan ja Vainikkalan raja-asemilla.

Eniten vaarallisia aineita kulkee Vainikkalan ratapihan kautta.

Trafin mukaan ratapihalla saa kuljettaa ja tilapäisesti säilyttää vain sen verran vaarallisia aineita, ettei niistä aiheudu erityistä vaaraa.

Ratapihoilla ruuhkaa

Jos varsinaisia ratapihoja ei jostain syystä voida käyttää, vaunut siirretään Trafin osoittamille epävirallisille varapaikoille.

VR:n tiedotteen mukaan Suomessa on yhteensä noin 5 000 venäläistä vaunua, joista noin 2 200 sisältävät vaarallisia aineita, eli niin kutsuttuja VAK-aineita.

Aineiden kuljettaminen pyritään järjestämään niin, ettei aineita säilytettäisi muualla kuin virallisilla ratapihoilla, mikä ei ole kuitenkaan aina käytännössä mahdollista.

– Tänä keväänä vaunuja ei ole saatu purettua rataverkolta suunnitellussa aikataulussa ja ruuhkautumisen vuoksi kaikki vaunut eivät ole mahtuneet ratapihoille, Trafin raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä kertoo.

Ruuhkan takia liikennevirasto on joutunut osoittamaan muita paikkoja vaarallisten aineiden tilapäiseen säilytykseen, kuten myös Mäntyharjun tapauksessa.

Vaunut oli viety Kinnin varapaikalla, koska Mussalon satamassa oli lastausruuhkaa.

– Tavoite on, että vaunujen tilapäinen säilytys on aina lyhytkestoista ja että kuljetustapahtuma on mahdollisimman keskeytymätön, Mäkelä kertoo.

Suomessa on muutamia vilkkaita kuljetuskeskittymiä, eräänlaisia solmukohtia, joista kuljetukset jakaantuvat eri puolelle Suomea.

– Vaarallisten aineiden määrät voivat vaihdella hyvinkin paljon muutamista vaunuista satoihin vaunuihin ratapihasta riippuen, Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan ratapihoilla tapahtuu pieniä vuotoja aika ajoin, mutta ne ovat yleensä hyvin hallittavissa.

– Suomessa on vältytty onneksi suuremmilta onnettomuuksilta viime vuosikymmeninä.

Tutkinta kesken

Mäntyharjun onnettomuuden tutkinta on kesken. Onnettomuustutkintakeskus pyrkii selvittämään, miksi vaunut lähtivät liikkeelle.

Yksi kiskoilla liikkuneista vaunuista puhkaisi toisen säiliön, jolloin maahan valui kemikaalia.

VR:n mukaan vaunujen paikallaan pysyminen oli varmistettu lukittavilla pysäytyskengillä ja vaunujen valvonta oli järjestetty turvallisuusohjeen mukaisesti.

Säilytykseen oli saatu lupa liikennevirastolta ja liikenneviraston rataliikennekeskusta oli informoitu asianmukaisesti.

Tapauksesta julkaistaan aikanaan loppuraportin. VR tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa tutkinnan edistämiseksi.

VR on tiukentanut turvallisuuskäytäntöjään Mäntyharjun säiliövuodon onnettomuustutkinnan ajaksi.

Varsinaisen onnettomuustutkinnan lisäksi VR selvittää sisäisesti onnettomuuden syytä.

VR Groupin viestintäjohtaja Tatu Tuominen ei yksilöi toimenpiteitä sen tarkemmin.

– Joukko varmistavia turvallisuustoimenpiteitä on otettu käyttöön onnettomuustutkinnan ajaksi, ettei mitään vastaavaa pääsisi tapahtumaan.

Mäntyharjun Kinnin liikennepaikalla sattui lauantaina suuronnettomuus, kun repeytyneestä säiliövaunusta valui maahan arviolta 35 000 litraa vaarallista metyyli-tert-butyylieetteriä. Kemikaalia käytetään bensiinin valmistuksessa.

Ratapihalle oli pysäköity 50 venäläistä säiliövaunua odottamaan jatkokuljetusta Kotkan Mussalon satamassa sijainneeseen kemikaaliasiakkaan terminaaliin.