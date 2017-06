Suomen metsien puusto lisääntynyt, Pohjois-Suomen metsät myös järeytyneet

Luonnonvarakeskus on selvittänyt Suomen metsien puuston määrää vuosina 2014–2016. Selvityksen mukaan puusto on kasvanut 110 miljoonalla kuutiometrillä vuosiin 2009–2013 verrattuna.

Valtakunnan puuston määrä on nyt 2,5 miljardia kuutiometriä. Sekä männyn, kuusen että lehtipuuston määrä on lisääntynyt.

Pohjois-Suomen maakunnissa eli Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa metsät järeytyvät nyt vauhdilla. Varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu osuus puuntuotannon metsämaasta on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut 29 prosentista 38 prosenttiin.

Luonnonvarakeskus kertoo lisäksi, että metsienhoidon rästit ovat lisääntyneet. Taimikonhoito on myöhässä yhteensä 795 000 hehtaarin alueella. Se on 50 000 hehtaaria enemmän kuin vuosina 2009–2013.

Nuorten metsien ensiharvennusrästejä on jo lähes miljoona hehtaaria siitäkin huolimatta, että ensiharvennusmäärät ovat viime vuosikymmeninä selvästi lisääntyneet. Luonnonvarakeskuksen mukaan lisäys ei vastaa metsänhoidollista tarvetta.

Monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun määrä on Etelä-Suomessa lisääntynyt. Se on nyt keskimäärin 4,3 kuutiometriä hehtaarilla. Pohjois-Suomessa lahopuun määrä on selvästi korkeampi kuin Etelä-Suomessa, 7,3 kuutiometriä hehtaarilla. Se on kuitenkin pienentynyt edellisistä mittauksista.