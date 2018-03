Suomen kielen opetus Tallinnan yliopistossa vähentyy – suomea voi opiskella syksystä lähtien vain sivuaineena

Viron kehitys on päätä huimaavaa. Suomenkieli ja suomensukuisuus ei ole tärkeä enään virolaisille. Viron maantieteelinen asema eurooppaan on erinomainen. Suomi on virosta katsottuna euroopan rantavaltio jossa muutama kaupunki ja muut alueet kehitysalueita.