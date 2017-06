Suomen kansallisperhoseksi valittiin paatsamasinisiipi

Suomen kansallisperhoseksi on valittu paatsamasinisiipi. Heleänsininen ja pienikokoinen perhonen on yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta se on yleistynyt viime vuosina myös pohjoisessa.

Kansallisperhosäänestyksen järjestivät muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Luonto ja Suomen Perhostutkijain seura. Tavoitteena on edistää Suomen perhosten ja niiden elinympäristöjen tuntemusta. Paatsamasinisiipi sai kaikista äänistä 17 prosenttia. Kaikkiaan ääniä annettiin 36 500.

Äänestys oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa, ja sen suojelijana toimi Jenni Haukio.

Suomelle on aiemmin valittu äänestysten perusteella muun muassa kansallislintu (laulujoutsen), -eläin (karhu), -kukka (kielo), -kala (ahven), -puu (rauduskoivu) ja -hyönteinen (seitsenpistepirkko).